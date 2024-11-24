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    • Джанашия раскритиковал футболиста «Локомотива» за игру со «Спартаком»

    Джанашия раскритиковал футболиста «Локомотива» за игру со «Спартаком»

    Бывший нападающий «Локомотива» Заза Джанашия высказался об игре Ильи Лантратова со «Спартаком».

    Вратарь «Локо» допустил результативную ошибку в моменте с первым голом, дав забить Манфреду Угальде.

    «Я смотрел матч между «Спартаком» и «Локомотивом» и не понял, что была за игра со стороны железнодорожников. Всe сломал вратарь «Локомотива». В такой игре нельзя допускать такую ошибку. Вратарь должен быстрее отдавать пас, а в том моменте всe было очень долго.

    Этот пропущенный мяч психологически отрицательно сказался на «Локомотиве». Это же «Спартак», а не другая команда, которой можно легко забить. При счeте 2:3 «Локомотиву» можно было вытащить этот матч, но «Спартак» психологически был сильнее. Отсюда такое поражение», – сказал Джанашия.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Матч ТВ»

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    24.11.2024 21:43
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    Комментарии (3)
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    DOCTOR PENALTY
    1732474286
    Да уж, вчера за Локо играли проводницы. (((
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    ХАЙЗЕНБЕРГ46
    1732476803
    Лантратов а весь матч трусило, пас отдать не мог, пожарил, сразу видно , что слаб психологически. Это помимо привоза гола
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