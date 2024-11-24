Джанашия раскритиковал футболиста «Локомотива» за игру со «Спартаком»

Бывший нападающий «Локомотива» Заза Джанашия высказался об игре Ильи Лантратова со «Спартаком».

Вратарь «Локо» допустил результативную ошибку в моменте с первым голом, дав забить Манфреду Угальде.

«Я смотрел матч между «Спартаком» и «Локомотивом» и не понял, что была за игра со стороны железнодорожников. Всe сломал вратарь «Локомотива». В такой игре нельзя допускать такую ошибку. Вратарь должен быстрее отдавать пас, а в том моменте всe было очень долго.

Этот пропущенный мяч психологически отрицательно сказался на «Локомотиве». Это же «Спартак», а не другая команда, которой можно легко забить. При счeте 2:3 «Локомотиву» можно было вытащить этот матч, но «Спартак» психологически был сильнее. Отсюда такое поражение», – сказал Джанашия.

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