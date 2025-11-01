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Заза Джанашия
Заза Джанашия
Завершил карьеру
10 февраля 1976 (50)
| Нападающий
176 см | 74 кг
Грузия
Статистика
Новости
Публикации
Вратаря из России включили в топ-3 голкиперов Европы
24 апреля
1
Джанашия: «Судья – 13-й игрок «Спартака»
7 апреля
43
Отважное предсказание Джанашии на матч «Зенит» – «Локомотив»
2025.11.01 19:14
7
Джанашия назвал топ-клуб РПЛ, чьи матчи «абсолютно не хочется смотреть»
2025.10.29 21:34
Джанашия определил сильнейшую команду России – это не «Зенит»
2025.10.05 13:45
2
«Среди футболистов тоже бывают умные!»: Джанашия – об избрании Кавелашвили президентом Грузии
2024.12.15 12:50
12
Джанашия раскритиковал футболиста «Локомотива» за игру со «Спартаком»
2024.11.24 21:43
4
Экс-форвард «Локомотива» – о «Спартаке»: «Такая команда должна быть на восьмом-девятом месте»
2024.11.08 21:21
6
Джанашия – о выходе сборной Грузии в плей-офф Евро-2024: «Вино будет литься рекой!»
2024.06.27 02:07
Джанашия: «Если убрать Кверквелию, сзади у «Локомотива» наступит хаос»
2018.01.11 09:15
5
Джанашия: «Локомотив» станет чемпионом! Вся Грузия болеет за это»
2018.01.11 06:42
5
Джанашия: «Раньше в России все были за «Спартак». Судьи принимали решения в одну сторону»
2017.04.18 11:49
34
Джанашия: «В «Локомотиве» на «бухачи» ходили вместе с Семиным»
2017.04.18 08:40
5
Бывший игрок «Локомотива»: «Смородская? До меня не доходит, как можно с женщиной о футболе разговаривать»
2017.04.18 07:08
5
Джанашия: «Уходить из «Локомотива» было тяжело»
2016.02.29 14:07
2
Безуглов: «Марадона и Роналдо – хрестоматийные примеры футболистов с проблемами питания»
2016.01.10 12:10
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