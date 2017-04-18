Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бывший игрок «Локомотива»: «Смородская? До меня не доходит, как можно с женщиной о футболе разговаривать»

    Бывший нападающий «Локомотива» Заза Джанашия рассказал о своем отношении к экс-президенту железнодорожников Ольге Смородской. Джанажия дал понять, что назначение Смородской в клуб было ошибкой.

    «Я не хвастаюсь, но мы делали историю «Локомотива», Филатов и Семин привлекали болельщиков. Смородская на все готовое пришла, но тех людей, которые отдали душу клубу, даже на базу не пускала. Это идиотизм. Наоборот, мне кажется, стоит приглашать легенд клуба, чтобы они объяснили, чем жила команда, какие у «Локо» приоритеты, как мы добивались побед и привлекали людей.

    Поговорить с ней? О чем? До меня вообще не доходит, как можно с женщиной о футболе разговаривать. Ладно бы она играла, была близка к футболу – а так кто-то назначил ее из банка… Это Смородская должна была у нас спрашивать, но ей не нужны были наши советы и помощь. И я понимаю, почему так: когда человек приходит в клуб, то он просто хочет притащить на должности своих людей и сделать так, чтобы их некому было контролировать.

    Она избавилась от традиций, а вместе с духом ушли и болельщики. Я приходил на матчи и ужасался: в ее адрес кричали такие вещи, что на улице не услышишь, но Смородская все равно оставалась – значит, было за что. Уверен, «Локо» уже в этом году с новым составом многого добьется. «Локомотив» возвращается!» — сказал Джанашия.

    На данный момент «Локомотив» имеет на своем счету 34 очка и занимает пятое место в турнирной таблице РФПЛ.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.04.2017 07:08
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 18 апреля 2017, 11:31

      Смородская-раковая опухоль нашего футбола.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 18 апреля 2017, 10:40

      - не знаю её как человека, но то, что она - карьеристка и в голове одно "бабло" - это 100%, а Джанашия, по-моему, языком своим "метёт" не в ту сторону и порой - лишнее, "уж слишком певуч" - говорил Шелленберг)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6618

      maior-60 18 апреля 2017, 09:00

      Смородская еще протащила ответственным за трансферную политику своего зятя. Вот на пару и пилили.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +953

      Юрэс 18 апреля 2017, 07:50

      Золотые Слова !!!
      Хоть кто-то правду сказал .

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 18 апреля 2017, 07:25

      Было у женщины тёплое местечко, теперь нет.

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11