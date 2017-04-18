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  • Бывший игрок «Локомотива»: «Смородская? До меня не доходит, как можно с женщиной о футболе разговаривать»

Бывший игрок «Локомотива»: «Смородская? До меня не доходит, как можно с женщиной о футболе разговаривать»

18 апреля 2017, 07:08
5

Бывший нападающий «Локомотива» Заза Джанашия рассказал о своем отношении к экс-президенту железнодорожников Ольге Смородской. Джанажия дал понять, что назначение Смородской в клуб было ошибкой.

«Я не хвастаюсь, но мы делали историю «Локомотива», Филатов и Семин привлекали болельщиков. Смородская на все готовое пришла, но тех людей, которые отдали душу клубу, даже на базу не пускала. Это идиотизм. Наоборот, мне кажется, стоит приглашать легенд клуба, чтобы они объяснили, чем жила команда, какие у «Локо» приоритеты, как мы добивались побед и привлекали людей.

Поговорить с ней? О чем? До меня вообще не доходит, как можно с женщиной о футболе разговаривать. Ладно бы она играла, была близка к футболу – а так кто-то назначил ее из банка… Это Смородская должна была у нас спрашивать, но ей не нужны были наши советы и помощь. И я понимаю, почему так: когда человек приходит в клуб, то он просто хочет притащить на должности своих людей и сделать так, чтобы их некому было контролировать.

Она избавилась от традиций, а вместе с духом ушли и болельщики. Я приходил на матчи и ужасался: в ее адрес кричали такие вещи, что на улице не услышишь, но Смородская все равно оставалась – значит, было за что. Уверен, «Локо» уже в этом году с новым составом многого добьется. «Локомотив» возвращается!» — сказал Джанашия.

На данный момент «Локомотив» имеет на своем счету 34 очка и занимает пятое место в турнирной таблице РФПЛ.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Локомотив Джанашия Заза Смородская Ольга
Комментарии (5)
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ДСА
1492489504
Было у женщины тёплое местечко, теперь нет.
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Юрэс
1492491038
Золотые Слова !!! Хоть кто-то правду сказал .
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maior-60
1492495238
Смородская еще протащила ответственным за трансферную политику своего зятя. Вот на пару и пилили.
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кеша_КБ
1492501228
- не знаю её как человека, но то, что она - карьеристка и в голове одно "бабло" - это 100%, а Джанашия, по-моему, языком своим "метёт" не в ту сторону и порой - лишнее, "уж слишком певуч" - говорил Шелленберг)
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yorgenbarenz
1492504280
Смородская-раковая опухоль нашего футбола.
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