Джанашия: «Уходить из «Локомотива» было тяжело»

Бывший нападающий "Локомотива" Заза Джанашия не стал скрывать того, что он жалеет об уходе из московской команды в 2001 году. Напомним, что тогда форвард вернулся на родину.

– Жалею, что ушел из "Локомотива". Мог потренировать детишек или кем-то еще поработать. Но почти все покинули клуб, и я не захотел оставаться один. Да и команда сильно изменилась в тот момент.

– Уходить было тяжело?

– Очень. Я слишком привык к "Локомотиву". Кто знает – может, сейчас я уже настолько привык к Грузии, что теперь будет тяжело уехать отсюда.