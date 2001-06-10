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    Заза Джанашия - статистика

    Имя Заза
    Отчество Зурабович
    Фамилия Джанашия
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 10 февраля 1976 (47 лет)
    Рост 176
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Локомотив 20 3 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.10.2001 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 0:0 Локомотив (Москва)
    15.09.2001 1' -90' Локомотив (Москва) 3:2 ЦСКА (Москва)
    26.08.2001 1' -90' Локомотив (Москва) 4:0 Анжи (Махачкала)
    22.07.2001 1' -90' Факел (Воронеж) 2:0 Локомотив (Москва)
    18.07.2001 1' -90' Локомотив (Москва) 1:1 Сатурн (Раменское)
    11.07.2001 1' -90' Торпедо-ЗИЛ (Москва) 0:4 Локомотив (Москва)
    30.06.2001 1' -90' Локомотив (Москва) 2:0 Ротор (Волгоград)
    25.06.2001 1' -90' Спартак (Москва) 1:0 Локомотив (Москва)
    16.06.2001 1' -90' Локомотив (Москва) 4:0 Черноморец (Новороссийск)
    10.06.2001 1' -90' Сокол (Саратов) 1:2 Локомотив (Москва)
    25.05.2001 1' -90' Локомотив (Москва) 5:1 Зенит (Санкт-Петербург)
    12.05.2001 1' -90' Анжи (Махачкала) 1:0 Локомотив (Москва)
    28.04.2001 1' -90' Торпедо (Москва) 1:1 Локомотив (Москва)
    18.04.2001 1' -90' Локомотив (Москва) 1:2 Крылья Советов (Самара)
    14.04.2001 1' -90' Динамо (Москва) 1:2 Локомотив (Москва)
    07.04.2001 1' -90' Локомотив (Москва) 1:0 Факел (Воронеж)
    31.03.2001 1' -90' Сатурн (Раменское) 0:0 Локомотив (Москва)
    17.03.2001 1' -90' Локомотив (Москва) 1:0 Торпедо-ЗИЛ (Москва)
    10.03.2001 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 0:0 Локомотив (Москва)
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