|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Локомотив
|20
|3
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.10.2001
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|0:0
|Локомотив (Москва)
|15.09.2001
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|3:2
|ЦСКА (Москва)
|26.08.2001
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|4:0
|Анжи (Махачкала)
|22.07.2001
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|2:0
|Локомотив (Москва)
|18.07.2001
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|1:1
|Сатурн (Раменское)
|11.07.2001
|1' -90'
|Торпедо-ЗИЛ (Москва)
|0:4
|Локомотив (Москва)
|30.06.2001
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|2:0
|Ротор (Волгоград)
|25.06.2001
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|1:0
|Локомотив (Москва)
|16.06.2001
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|4:0
|Черноморец (Новороссийск)
|10.06.2001
|1' -90'
|Сокол (Саратов)
|1:2
|Локомотив (Москва)
|25.05.2001
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|5:1
|Зенит (Санкт-Петербург)
|12.05.2001
|1' -90'
|Анжи (Махачкала)
|1:0
|Локомотив (Москва)
|28.04.2001
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:1
|Локомотив (Москва)
|18.04.2001
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|1:2
|Крылья Советов (Самара)
|14.04.2001
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|1:2
|Локомотив (Москва)
|07.04.2001
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|1:0
|Факел (Воронеж)
|31.03.2001
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|0:0
|Локомотив (Москва)
|17.03.2001
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|1:0
|Торпедо-ЗИЛ (Москва)
|10.03.2001
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|0:0
|Локомотив (Москва)