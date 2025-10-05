Джанашия определил сильнейшую команду России – это не «Зенит»

Бывший форвард «Локомотива» Заза Джанашия впечатлен матчем 11-го тура РПЛ против «Динамо» (5:3).

«Локо» уступал в счете.

Красно-зеленые вернулись на 1-е место.

«Локомотив» не брал РПЛ с 2018 года.

«Локомотив» – сильнейшая команда в России! С такой игрой, как в матче с «Динамо», «железнодорожники» могут стать чемпионами. Футбол был великолепным, как раз то, что ждут болельщики. После 0:1 и 1:2 уже не было смысла удерживать счeт, поэтому команды ринулись в атаку и начали забивать.

Сейчас все команды РПЛ играют на равных. Явных лидеров не видно, кроме единственного лидера – «Локомотива». Да, были ничьи, когда команда упускала победы, но зато она не проигрывает. Пацаны хорошо играют и вытаскивают матчи», – сказал Джанашия.