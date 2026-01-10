Песьяков: «Закончу карьеру только после Акинфеева»

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков прокомментировал свое будущее.

Его контракт с самарцами истекает через полгода.

Футболисту в декабре исполнилось 37 лет.

В этом сезоне Песьяков пропустил 33 гола в 18 матчах РПЛ.

– Сейчас на сборах будем обсуждать новый контракт.

– Вы планируете еще играть?

– Конечно! Я уйду только после Игоря Владимировича Акинфеева.

– Ощущение, будто он не собирается уходить.

– Вот вам и ответ (смеется). Я тоже полон сил.