Песьяков: «Закончу карьеру только после Акинфеева»

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков прокомментировал свое будущее.
- Его контракт с самарцами истекает через полгода.
- Футболисту в декабре исполнилось 37 лет.
- В этом сезоне Песьяков пропустил 33 гола в 18 матчах РПЛ.
– Сейчас на сборах будем обсуждать новый контракт.
– Вы планируете еще играть?
– Конечно! Я уйду только после Игоря Владимировича Акинфеева.
– Ощущение, будто он не собирается уходить.
– Вот вам и ответ (смеется). Я тоже полон сил.
- 39-летний Акинфеев всю карьеру провел в ЦСКА.
- Капитан армейцев пропустил 732 гола в 813 матчах.
- У него контракт до 30 июня 2026 года.
Источник: «РБ Спорт»