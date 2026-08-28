Россиянина включили в топ-3 вратарей мира

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков оценил уровень коллеги из «ПСЖ» Матвея Сафонова.

«Матвею не позавидуешь, он справляется на ура. Он провел блестящий прошлый сезон. Как по мне, так он точно вошел в тройку лучших вратарей. Все карты у него, ни в коем случае нельзя расслабляться.

С первой тренировки в сборной я видел качества Матвея. Некий талант, приумноженный работой, дал результат», – сказал Песьяков.