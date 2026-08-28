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Россиянина включили в топ-3 вратарей мира

28 августа, 15:39
12

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков оценил уровень коллеги из «ПСЖ» Матвея Сафонова.

«Матвею не позавидуешь, он справляется на ура. Он провел блестящий прошлый сезон. Как по мне, так он точно вошел в тройку лучших вратарей. Все карты у него, ни в коем случае нельзя расслабляться.

С первой тренировки в сборной я видел качества Матвея. Некий талант, приумноженный работой, дал результат», – сказал Песьяков.

  • Сафонов в «ПСЖ» два года.
  • Его купили у «Краснодара» за 20 миллионов евро.
  • С «ПСЖ» Сафонов дважды подряд взял Лигу чемпионов.

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Источник: «Матч ТВ»
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига Крылья Советов ПСЖ Песьяков Сергей Сафонов Матвей
Комментарии (12)
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k611
1787920924
Так и пишите по мнению того то
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Триумфальный
1787922304
Комментарий скрыт модератором
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Desma
1787928442
"Россиянина включили в топ-3 вратарей мира" Кто включил, Песьяков!??🤣
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Феликс Михайлов
1787930594
Два титула Лиги Чемпионов подряд - как говорится результат на табло.
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Oldtrafford83
1787978428
Мнение писи конечно очень важно))
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