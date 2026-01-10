Сафонов прокомментировал уход Жерсона из «Зенита»

Агент Алексей Сафонов оценил скорый уход полузащитника Жерсона из «Зенита».
– Жерсон – футболист хорошего уровня, но у него не пошло в «Зените». Можно ли его сравнить с трансфером Маркизио? Итальянец уже был на спаде, он все выиграл. Жерсон еще заиграет в других командах.
– По Жерсону было видно, что он не хочет играть за «Зенит»?
– Думаю, да. По потенциалу Жерсон – очень сильный футболист. Он себя еще проявит в европейских клубах.
- Жерсон за полгода в «Зените» забил 2 гола в 15 матчах.
- Летом его выкупили у «Фламенго» за 25 миллионов евро.
- Хавбек переходит в «Крузейро» за 30-35 миллионов евро с учетом бонусов.
Источник: «РБ Спорт»