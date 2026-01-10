Агент Артиги прокомментировал новость о скором назначении Франка в «Рубин»

Дмитрий Селюк, агент тренера Франка Артиги, прокомментировал информацию, что испанец вскоре примет «Рубин».

«Это домыслы. СМИ пишут об этом из-за того, что Франк покинул «Петру Атлетику». Они логически думают, что он не зря покинул клуб. В течение нескольких дней все прояснится, потому что есть разные команды.

Пока что Франк еще в Анголе, поэтому надо пару дней подождать, какое из предложений он выберет», – сказал Селюк.