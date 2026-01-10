Агент Артиги прокомментировал новость о скором назначении Франка в «Рубин»

Дмитрий Селюк, агент тренера Франка Артиги, прокомментировал информацию, что испанец вскоре примет «Рубин».
«Это домыслы. СМИ пишут об этом из-за того, что Франк покинул «Петру Атлетику». Они логически думают, что он не зря покинул клуб. В течение нескольких дней все прояснится, потому что есть разные команды.
Пока что Франк еще в Анголе, поэтому надо пару дней подождать, какое из предложений он выберет», – сказал Селюк.
- «Рубин» пока официально не объявлял об увольнении Рашида Рахимова.
- Ранее в числе кандидатов на пост главного тренера казанцев были серб Милош Милоевич, хорват Степан Томас, испанец Франк Артига и другой серб Драган Стойкович.
- Артига тренировал в РПЛ «Химки».
Источник: Metaratings