Артига прокомментировал победу «Рубина» над «Краснодаром»

Главный тренер «Рубина» Франк Артига дал комментарий после игры с «Краснодаром». Казанская команда победила в 20-м туре РПЛ со счетом 2:1.

– Как, по вашему мнению, протекала игра?

– Самое главное – победа, и я очень рад, что мы ее одержали. Но еще важнее то, как мы ее удержали. Ребята большие молодцы. В первом тайме игроки действовали отлично, за исключением концовки. Во второй половине ребята держали все под контролем.

– Доминирование «Рубина» в первые 30 минут – это настрой футболистов или результат тактической подготовки к сопернику?

– Посыл к команде был такой, что мы должны уметь действовать во всех компонентах: при владении мячом на чужой половине поля, при прессинге и защите. Иногда нужно было терпеть, и команда доказала, что умеет это делать. Всех наших очаровательных болельщиц поздравляем с праздником. Посвящаем победу моим прекрасным супруге и дочери, которые находятся вдали.