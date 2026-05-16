«Спартак» объявил об уходе основного игрока

Пресс-служба «Спартака» официально сообщила об уходе футболиста. Речь об атакующем игроке Тео Бонгонда.
«Официально: контракт с Тео Бонгонда не будет продлен
30-летний полузащитник покинет «Спартак» по окончании сезона.
Мы благодарим Тео за время, проведенное в клубе, и желаем успехов в дальнейшей карьере», – написали москвичи.
- «Спартак» купил Бонгонда у «Кадиса» в 2023 году за 7,5 миллиона евро.
- За три сезона он забил 16 голов и сделал 6 ассистов в 75 матчах.
- У «Спартака» в сезоне осталось два матча.
Источник: телеграм-канал «Спартака»