«Спартак» объявил об уходе основного игрока

Пресс-служба «Спартака» официально сообщила об уходе футболиста. Речь об атакующем игроке Тео Бонгонда.

«Официально: контракт с Тео Бонгонда не будет продлен

30-летний полузащитник покинет «Спартак» по окончании сезона.

Мы благодарим Тео за время, проведенное в клубе, и желаем успехов в дальнейшей карьере», – написали москвичи.