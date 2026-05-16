Легионер «Динамо» отпросился с матча 30-го тура РПЛ

Полузащитник «Динамо» Бителло досрочно ушел в отпуск и не сыграет в заключительном туре РПЛ против «Балтики».
26-летний бразилец обратился к главному тренеру бело-голубых Ролану Гусеву с просьбой отпустить его раньше и не включать в состав на выездную встречу в Калининграде. Гусев пошел навстречу футболисту.
Бителло в ближайшее время планирует вылететь на родину.
- В сезоне-2024/25 бразилец также пропустил гостевой матч с «Краснодаром», сославшись на травму, и покинул расположение клуба до окончания чемпионата.
- В этом сезоне Бителло провел за «Динамо» 27 матчей в РПЛ, забил шесть мячей и отдал 11 голевых передач. Соглашение игрока с московским клубом действует до лета 2031 года.
- После 29 туров «Динамо» занимает восьмую строчку в турнирной таблице, имея в активе 42 очка. Игра против «Балтики» состоится 17 мая в Калининграде.
