Легионер «Динамо» отпросился с матча 30-го тура РПЛ

Полузащитник «Динамо» Бителло досрочно ушел в отпуск и не сыграет в заключительном туре РПЛ против «Балтики».

26-летний бразилец обратился к главному тренеру бело-голубых Ролану Гусеву с просьбой отпустить его раньше и не включать в состав на выездную встречу в Калининграде. Гусев пошел навстречу футболисту.

Бителло в ближайшее время планирует вылететь на родину.