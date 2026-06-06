Широков сформулировал, в чем «Зенит» был лучше «Краснодара»

Бывший полузащитник «Зенита» и «Краснодара» Роман Широков подвел итоги чемпионской гонки РПЛ-2025/26.

«Я рад за «Зенит», что они стали чемпионами. По игре, наверное, «Краснодар» был лучше на протяжении сезона, но по духу «Зенит» превзошел всех. Иначе не могу объяснить.

Команда сплотилась в определенный момент, дожала некоторые матчи, тогда как у «Краснодара» это не получилось.

«Зенит» по праву стал чемпионом. Чемпионство – это совокупность факторов», – сказал Широков.