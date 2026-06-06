Широков сформулировал, в чем «Зенит» был лучше «Краснодара»

Бывший полузащитник «Зенита» и «Краснодара» Роман Широков подвел итоги чемпионской гонки РПЛ-2025/26.
«Я рад за «Зенит», что они стали чемпионами. По игре, наверное, «Краснодар» был лучше на протяжении сезона, но по духу «Зенит» превзошел всех. Иначе не могу объяснить.
Команда сплотилась в определенный момент, дожала некоторые матчи, тогда как у «Краснодара» это не получилось.
«Зенит» по праву стал чемпионом. Чемпионство – это совокупность факторов», – сказал Широков.
- «Зенит» становился чемпионом в 7 из 8 последних сезонов.
- В 2025 году гегемонию сине-бело-голубых прервал «Краснодар».
- В сезоне-2025/26 зенитовцы опередили краснодарцев лишь на 2 очка.
Источник: Metaratings