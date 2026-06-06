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  • Широков сформулировал, в чем «Зенит» был лучше «Краснодара»

Широков сформулировал, в чем «Зенит» был лучше «Краснодара»

Сегодня, 10:09
6

Бывший полузащитник «Зенита» и «Краснодара» Роман Широков подвел итоги чемпионской гонки РПЛ-2025/26.

«Я рад за «Зенит», что они стали чемпионами. По игре, наверное, «Краснодар» был лучше на протяжении сезона, но по духу «Зенит» превзошел всех. Иначе не могу объяснить.

Команда сплотилась в определенный момент, дожала некоторые матчи, тогда как у «Краснодара» это не получилось.

«Зенит» по праву стал чемпионом. Чемпионство – это совокупность факторов», – сказал Широков.

  • «Зенит» становился чемпионом в 7 из 8 последних сезонов.
  • В 2025 году гегемонию сине-бело-голубых прервал «Краснодар».
  • В сезоне-2025/26 зенитовцы опередили краснодарцев лишь на 2 очка.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Широков Роман
Комментарии (6)
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1780730391
Скорее не по духу, а по душку.
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рылы
1780732559
динамо внезапно помогло, которому уже ничего не надо было. но у них давно зуб на краснодар - хорошо, что поквитались с ним в нужный момент.
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FCSpartakM
1780733024
какому духу? Хаха. По душку разве. Очерной чемп, третий подряд, когда чемпионство разыгрывают по принципу дурака. То кривые руки Песьякова, то кривые ноги Боселли или Комличенко, то кучу спорных свистков в одну сторону или 15+ пендалей за игровой год.
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jerry093
1780734701
ага, превзошел всех по духу кротов
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Литейный 4 (returned)
1780736679
Быки захлебнулись от счастья чемпионства. Гыгыгы
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Hector вернулся
1780743483
Скорее сказал бы сплотился судейский корпус
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