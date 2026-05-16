Червиченко: «Спартак» весной показывает более чемпионскую игру, чем «Зенит»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко сравнил игру красно-белых и «Зенита» после зимней паузы.

«Зенит» станет чемпионом, если завтра не проиграет «Ростову».

«Спартак» финиширует на третьем или четвертом месте в РПЛ.

«Зенит» в нынешнем сезоне выглядит очень плохо. Они точно не показывают чемпионскую игру. Даже если они выиграют чемпионат, это будет самое несуразное чемпионство.

По моему мнению, эта команда не входит даже в тройку по тому, насколько интересную игру показывала. По весне лучшую игру показывает «Спартак». Это более чемпионская игра, чем у «Зенита». Самое главное, что по игре «Зенит» уступает многие матчи, несмотря на то что умудряется выиграть.

С «Ростовом» такая история может не пройти, потому что это сама по себе непредсказуемая команда. Они могут дома проиграть двум аутсайдерам, а потом на выезде вынести в важнейшем матче.

В моeм окружении нет ни одного человека, который хочет увидеть «Зенит» чемпионом. Сможет «Ростов» выиграть – вся страна будет аплодировать, не смогут – и ладно, не должны были смочь.

«Зениту» надо забивать и выигрывать. Для них будет нервная игра», – сказал Червиченко.