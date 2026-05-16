Карседо определил игроков, которые составляют ядро «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо оценил значение российского костяка.
«Российские парни – ядро команды. У них есть характер и мастерство, они знают клуб лучше всех нас. Стараемся убедить их, что они важные игроки.
Думаю, нам удалось сохранить баланс в команде. У нас хорошая атмосфера – это один из ключевых моментов», – сказал Карседо.
- «Спартак» с 51 очком после 29 туров занимает 4-е место в РПЛ, отставая от «Локомотива» на 2 балла.
- Клуб дошел до суперфинала FONBET Кубка России, где сыграет с «Краснодаром».
- Карседо возглавляет красно-белых с 5 января 2026 года.
