Карседо определил игроков, которые составляют ядро «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо оценил значение российского костяка.

«Российские парни – ядро команды. У них есть характер и мастерство, они знают клуб лучше всех нас. Стараемся убедить их, что они важные игроки.

Думаю, нам удалось сохранить баланс в команде. У нас хорошая атмосфера – это один из ключевых моментов», – сказал Карседо.