Талалаев сделал вывод из дисквалификаций: «Но меняться кардинально не собираюсь»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев раскрыл свое отношение к регулярным дисквалификациям.

– В этом сезоне вас дважды дисквалифицировали. Какие выводы вы сделали по итогам пропусков матчей?

– Во-первых, это достаточно дорого. Потому что мы платим внутриклубный штраф, он достаточно высок, у нас есть планка, после рецидива штраф удваивается. И официальный штраф в РФС. Понятно, что семья и близкие не должны страдать от твоей несдержанности.

Так как у нас «Балтика» как клуб считается семьей, от этого и наши болельщики страдают. Это двойной удар, как у Ван Дамма. Поэтому понятно, что главный вывод – это научиться сдержанности и правильному поведению в стрессовых ситуациях.

Но я уже говорил, что меняться кардинально и отказываться от удовольствия переживать каждый момент с командой я не собираюсь. Я буду оставаться таким, какой есть. Но приводить это в рамках «общепринятого» такого поведения главных тренеров в поединках.

Постараюсь сдерживать эмоции, особенно которые публично берутся на камеру. В принципе, в конфликтных ситуациях все равно буду отстаивать свою команду, свою точку зрения, своих футболистов до конца.