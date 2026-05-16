«Челси» договорился с новым тренером

Новым тренером «Челси» станет испанец Хаби Алонсо.
Он достиг принципиального соглашения с лондонцами о долгосрочном контракте – минимум до 2028 года. Об этом сообщил инсайдер Фабрис Хоукинс в соцсетях.
- Алонсо уволили из «Реала» 12 января, заменив его на Альваро Арбелоа.
- Под его руководством мадридцы выиграли 24 из 34 матчей при 4 ничьих и 6 поражениях.
- Сейчас временным тренером «Челси» является Калум МакФарлейн. Ранее в этом году клуб уволил Энцо Мареску и Лайама Росеньора.
Источник: «Бомбардир»