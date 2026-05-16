Макаров прошелся по Гусеву: «Этот сильный в кавычках тренер сделал мне подлянку»

Полузащитник «Кайсериспора» Денис Макаров рассказал об уходе из «Динамо», раскритиковав главного тренера бело-голубых Ролана Гусева.

– Сильный ли тренер Ролан Гусев?

– Сильный в кавычках.

– Стоп. После перерыва «Динамо» побежало и закидывало всем по 4-5 мячей. Эксперты начали говорить, что Гусев невероятный тренер, который смог все изменить. Последний сбор вы с ним не проходили.

– И слава богу.

– Как он строит тренировки, как смог изменить ситуацию?

– Ребята перезагрузились. Кто-то был доволен тем, что происходило при Карпине, кто-то нет. Выдохнули, прошли сборы и полетели на парах, поймали волну.

Я общался с ребятами, рад за них. Но последние результаты все показывают, на одних парах далеко не уедешь. Надо тренироваться и работать.

– Вы открыли почту и увидели письмо от «Динамо» о том, что не едете на сборы, уже поздно вечером за день до вылета?

– Да, в 7-8 вечера. Я только собрал чемодан на сборы, мне жена, дети помогали. И тут захожу на почту, а там письмо.

– Письмо с официального аккаунта «Динамо»? Или от кого-то лично?

– С официального аккаунта клуба. Вы переводитесь в «Динамо-2».

– Это тот же аккаунт, с которого журналистам приходит подтверждение аккредитации.

– Да, наверное.

– А вашу заявку не приняли.

– Ха, да, мою заявку не приняли. На самом деле я узнал, что это было спланировано давно. Но мне решили сделать подлянку.

– Это Гусев устроил подлянку?

– Он участвовал, да. Он и Пивоваров Павел Константинович, есть там такой. Они попытались сделать подлянку, но это было так смешно. Это показало уровень их профессионализма, которого, в принципе, нет. Таков их уровень.

– Есть ли обида на «Динамо»?

– Вообще никакой обиды нет. Я благодарен этому клубу. Когда я приходил, «Динамо» было совсем другим и на протяжении пяти лет все менялось.

Наоборот, я всегда переживаю за ребят. Я знаю многих людей, которые работают в офисе, в клубе, массажистов, сотрудников базы. Знаю, что они всегда переживают и за все эти годы им благодарен.

Обид нет, есть только радостные воспоминания: финал кубка, две бронзы. Тем более, в клубе с встретил свою любимую жену, она работала в офисе «Динамо».