  Макаров прошелся по Гусеву: «Этот сильный в кавычках тренер сделал мне подлянку»

Макаров прошелся по Гусеву: «Этот сильный в кавычках тренер сделал мне подлянку»

Вчера, 17:00
3

Полузащитник «Кайсериспора» Денис Макаров рассказал об уходе из «Динамо», раскритиковав главного тренера бело-голубых Ролана Гусева.

– Сильный ли тренер Ролан Гусев?

– Сильный в кавычках.

– Стоп. После перерыва «Динамо» побежало и закидывало всем по 4-5 мячей. Эксперты начали говорить, что Гусев невероятный тренер, который смог все изменить. Последний сбор вы с ним не проходили.

– И слава богу.

– Как он строит тренировки, как смог изменить ситуацию?

– Ребята перезагрузились. Кто-то был доволен тем, что происходило при Карпине, кто-то нет. Выдохнули, прошли сборы и полетели на парах, поймали волну.

Я общался с ребятами, рад за них. Но последние результаты все показывают, на одних парах далеко не уедешь. Надо тренироваться и работать.

– Вы открыли почту и увидели письмо от «Динамо» о том, что не едете на сборы, уже поздно вечером за день до вылета?

– Да, в 7-8 вечера. Я только собрал чемодан на сборы, мне жена, дети помогали. И тут захожу на почту, а там письмо.

– Письмо с официального аккаунта «Динамо»? Или от кого-то лично?

– С официального аккаунта клуба. Вы переводитесь в «Динамо-2».

– Это тот же аккаунт, с которого журналистам приходит подтверждение аккредитации.

– Да, наверное.

– А вашу заявку не приняли.

– Ха, да, мою заявку не приняли. На самом деле я узнал, что это было спланировано давно. Но мне решили сделать подлянку.

– Это Гусев устроил подлянку?

– Он участвовал, да. Он и Пивоваров Павел Константинович, есть там такой. Они попытались сделать подлянку, но это было так смешно. Это показало уровень их профессионализма, которого, в принципе, нет. Таков их уровень.

– Есть ли обида на «Динамо»?

– Вообще никакой обиды нет. Я благодарен этому клубу. Когда я приходил, «Динамо» было совсем другим и на протяжении пяти лет все менялось.

Наоборот, я всегда переживаю за ребят. Я знаю многих людей, которые работают в офисе, в клубе, массажистов, сотрудников базы. Знаю, что они всегда переживают и за все эти годы им благодарен.

Обид нет, есть только радостные воспоминания: финал кубка, две бронзы. Тем более, в клубе с встретил свою любимую жену, она работала в офисе «Динамо».

  • Макаров в январе бесплатно перешел в «Кайсериспор».
  • В 2021 году динамовцы платили за него «Рубину» 7,5 млн евро.
  • Хавбек забил 22 гола и сделал 14 ассистов в 121 матче за московскую команду.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Динамо Кайсериспор Макаров Денис Гусев Ролан
Комментарии (3)
Император 1
1778944429
В Турции ты зато всех разрываешь, так что зря Динамо так поступило)
Ответить
ScarlettOgusania
1778947590
этот нехороший человек, просто редиска Гусев, "сделал подлянку" Макарову...)
Ответить
zigbert
1778950839
Время покажет кто окажется прав.
Ответить
