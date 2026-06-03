Российского игрока «кинули» в Турции

Полузащитник турецкого «Кайсериспора» Денис Макаров не получил положенные ему выплаты по контракту.

«От имени Дениса Макарова направили претензию в ФК «Кайсериспор».

Турецкий клуб уже более двух месяцев не выплачивает заработную плату и в целом за весенний период ни разу не выплатил зарплату вовремя.

В случае непогашения клубом долга в течение 10 дней с даты получения претензии намерены обратиться в Dispute Resolution Chamber Футбольного Трибунала ФИФА», – написали юристы, представляющие интересы Макарова.