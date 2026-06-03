Российского игрока «кинули» в Турции

Полузащитник турецкого «Кайсериспора» Денис Макаров не получил положенные ему выплаты по контракту.
«От имени Дениса Макарова направили претензию в ФК «Кайсериспор».
Турецкий клуб уже более двух месяцев не выплачивает заработную плату и в целом за весенний период ни разу не выплатил зарплату вовремя.
В случае непогашения клубом долга в течение 10 дней с даты получения претензии намерены обратиться в Dispute Resolution Chamber Футбольного Трибунала ФИФА», – написали юристы, представляющие интересы Макарова.
- В январе Макаров перешел в «Кайсериспор» из «Динамо» на правах свободного агента.
- Российский хавбек поучаствовал в 13 матчах и получил 3 желтых карточки.
- Его рыночная стоимость – 1,2 миллиона евро.
Источник: телеграм-канал «Алетейи»