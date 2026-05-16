Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Краснодару» предрекли сезон без трофеев: «Проиграют два титула за две недели»

«Краснодару» предрекли сезон без трофеев: «Проиграют два титула за две недели»

16 мая, 12:40
2

Экс-зенитовец Алексей Гасилин спрогнозировал провал «Краснодара» в последних матчах сезона.

  • «Быкам» осталось сыграть дома с «Оренбургом» в 30-м туре РПЛ и со «Спартаком» в суперфинале FONBET Кубка России.
  • Матчи пройдут 17 и 24 мая соответственно.
  • Для победы в чемпионате краснодарцам нужно выиграть свой матч и надеяться на поражение «Зенита» от «Ростова».

«Краснодар» свой чемпионский матч проиграл в 29‑м туре. У них не такой большой состав. Мне кажется, что они проиграют два титула за эти две недели.

На мой взгляд, в Кубке они проиграют «Спартаку». Им не хватит ресурса. Если вспомнить их очную игру в чемпионате, то «Спартак» выглядел лучше», – заявил Гасилин.

Еще по теме:
Карпин определил лучшего игрока сезона РПЛ 1
Тренера из РПЛ назвали «тренеришкой» 13
Мостовой заявил, что «Краснодар» в чемпионской гонке может рассчитывать только на одно 6
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Зенит Спартак Краснодар Гасилин Алексей
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Жорик кекс обжорик
1778927940
Интересно экс зенитовец, не предрек потерю чемпионства в фейковое столетие?
Ответить
Foxitkuban
1778934019
Господи, а его-то откуда достали? Тоже мне - эксперт.
Ответить
Главные новости
Состав сборной России, россиянин сыграет за Бразилию на ЧМ-2026, новые тренеры «Акрона» и «Манчестер Сити» и другие новости
01:09
ВидеоУ Анчелотти не получилось правильно произнести название «Зенита»
00:42
2
ФотоНеймар и двое зенитовцев – в заявке Бразилии на ЧМ-2026
00:13
1
«Манчестер Сити» определился с новым тренером
Вчера, 23:37
Игрок «Зенита» стал чемпионом двух стран за один сезон
Вчера, 23:05
1
Раскрыта причина увольнения Кононова из «Торпедо»
Вчера, 22:39
1
«Спартак» рискует лишиться Барко
Вчера, 22:26
7
У «Сити» есть 2 кандидата на замену Гвардиоле
Вчера, 22:18
1
Стало известно, когда Гвардиола покинет «Сити»
Вчера, 22:07
ВидеоРечь Галицкого в раздевалке «Краснодара» после упущенного чемпионства
Вчера, 21:25
1
Все новости
Все новости
Реакция «Зенита» на попадание двух игроков в состав Бразилии на ЧМ-2026
00:18
У Кононова появилось предложение в день увольнения из «Торпедо»
00:06
Бронзовый призер Евро-2008 Иванов рассказал, чем займется после игровой карьеры
Вчера, 23:46
Мостовой ответил, можно ли считать Семака лучшим тренером в истории
Вчера, 23:14
2
Топ-3 тренера сезона РПЛ по версии Бубнова
Вчера, 22:53
«Спартак» рискует лишиться Барко
Вчера, 22:26
7
ФотоМостовой выложил фото с «омерзительным» игроком «Зенита»
Вчера, 21:47
4
ВидеоРечь Галицкого в раздевалке «Краснодара» после упущенного чемпионства
Вчера, 21:25
1
Семак сравнил достижения «Зенита» и «Спартака»
Вчера, 20:57
2
Червиченко заподозрил спартаковских легионеров в разгильдяйстве
Вчера, 20:51
2
Губерниев определил, кто должен возглавлять ЦСКА, а кто – «Динамо»
Вчера, 20:31
1
Джикия определил страну, где хочет продолжить карьеру
Вчера, 19:59
4
Болельщики определили, какая команда сильнее – «Спартак» 90-х или современный «Зенит»
Вчера, 19:09
26
Семин считает, что лучший игрок РПЛ выступает не за «Зенит»
Вчера, 18:56
10
Рабинер поставил точку в вопросе, кто сильнее как тренер – Романцев или Семак
Вчера, 18:21
17
Матерная реакция болельщиков «Зенита» на чемпионство
Вчера, 17:51
16
ЦСКА призвали не назначать экс-тренера «Спартака»: «Нахер он нужен»
Вчера, 17:28
11
ВидеоСоболев отпраздновал чемпионство в майке Дурана, у которого выиграл конкуренцию
Вчера, 17:22
5
ВидеоСоболев послал Мостового во время празднования чемпионства «Зенита»
Вчера, 16:55
18
Игрок «Ростова» одним словом описал пенальти «Зенита»
Вчера, 16:46
31
Игрок «Спартака» близок к переходу в «Локомотив»
Вчера, 16:35
3
ВидеоГлушенков уговорил попробовать алкоголь молодого игрока «Зенита»: «Один глоток, маленький»
Вчера, 16:23
20
Семин назвал главное разочарование сезона в РПЛ
Вчера, 16:10
2
Бубнов определил лучшего игрока сезона в РПЛ
Вчера, 15:38
6
Стало известно, получит ли Дуран медаль за чемпионство «Зенита»
Вчера, 15:26
9
Орлов дерзко ответил критикам «Зенита»
Вчера, 15:15
21
«Зенит» выплатит Венделу 30 миллионов рублей на вечеринку для игроков «Зенита»
Вчера, 14:52
15
Погребняк назвал футбольную столицу России: «Вы сомневаетесь?»
Вчера, 14:47
15
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 