«Краснодару» предрекли сезон без трофеев: «Проиграют два титула за две недели»

Экс-зенитовец Алексей Гасилин спрогнозировал провал «Краснодара» в последних матчах сезона.

«Быкам» осталось сыграть дома с «Оренбургом» в 30-м туре РПЛ и со «Спартаком» в суперфинале FONBET Кубка России.

Матчи пройдут 17 и 24 мая соответственно.

Для победы в чемпионате краснодарцам нужно выиграть свой матч и надеяться на поражение «Зенита» от «Ростова».

«Краснодар» свой чемпионский матч проиграл в 29‑м туре. У них не такой большой состав. Мне кажется, что они проиграют два титула за эти две недели.

На мой взгляд, в Кубке они проиграют «Спартаку». Им не хватит ресурса. Если вспомнить их очную игру в чемпионате, то «Спартак» выглядел лучше», – заявил Гасилин.