  • «Скупердяйство» Галицкого назвали главным фактором нового чемпионства «Зенита»

«Скупердяйство» Галицкого назвали главным фактором нового чемпионства «Зенита»

Вчера, 18:52
8

Агент, юрист Антон Смирнов не сомневается, что «Зенит» доведет сезон РПЛ до чемпионства.

«Лавка...

Этот сезон у «Зенита» выигран за счeт более длинной скамейки. И вот еe наглядное значение в концовке сезона.

Сергей Галицкий отнeсся к своей команде по-скупердяйски, а вытащить сезон на 11 футболистах невозможно», – написал Смирнов.

  • В РПЛ за тур до финиша лидирует «Зенит», проводящий 100-й сезон. Петербуржцы имеют самый большой бюджет в РПЛ – 20 миллиардов рублей в год. Они обеспечиваются титульным спонсором – госкорпорацией «Газпром», возглавляемой болельщиком «Зенита» Алексеем Миллером.
  • На два очка от «Зенита» отстает «Краснодар». Команда Мурада Мусаева защищает чемпионский титул, взятый в прошлом сезоне.
  • В зоне вылета РПЛ идут «Пари НН» и «Сочи». Последние досрочно вылетели из РПЛ.

Источник: телеграм-канал Антона Смирнова
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Галицкий Сергей
Комментарии (8)
дед Щукарь
Ну короткая скамейка , зато своих игроков много , думаю в следующем сезоне больше будет своих молодых, не то что в Зените
Ответить
Garrincha58
Смысл не в длинной скамейке, а в качестве запасных
Ответить
Жорик кекс обжорик
Админины-редакторы, в тексте ошибка "Не состоявшийся юрист и Никчемный агент Антон Смирнов"
Ответить
...уефан
...ага, надо было по паре Джон-Джонов и Дюраль-Дюралев добавить в состав. Где ж их взять таких, что б в РПЛ пошли, да ещё и сразу в основу или под основу, равнозначных по классу основе...
Ответить
Лицом_на_клаве
Маловато на судей отстёгивали в отличии от прошлого сезона.
Ответить
Дэнгил
Ещё б.л.я.д.ь один недоэксперт
Ответить
алдан2014
Агент Смирнов всегда несёт чушь
Ответить
