Форвард «Балтики» описал Талалаева двумя словами

Чинонзо Оффор, форвард «Балтики», оценил главного тренера Андрея Талалаева.
«Он хороший тренер. У него также отличный тренерский штаб, и они прекрасно работают. Заслуживает ли Талалаев повышения в клуб побольше? Думаю, вам лучше спросить это у него. Но я считаю, что он отличный тренер. Разумеется, большие клубы хотят с ним работать», – сказал Оффор.
- Оффор перешел в «Балтику» летом 2025 года.
- 25-летний нигериец провел 23 матча в РПЛ, в которых забил три гола.
- «Балтика» идет в РПЛ шестой.
Источник: «Спорт-Экспресс»