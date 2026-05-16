Смолов объяснил, почему Николич не возглавит «Зенит»

Экс-нападающий сборной России Федор Смолов считает, что Марко Николич не вернется в РПЛ до снятия бана.
– Думаю, Николич был бы интересным вариантом для «Зенита» после Семака…
– Я тоже об этом думал. Я думаю, он был бы готов рассмотреть «Зенит», но на сегодняшний день ему это не интересно.
Мы с ним общаемся, и я знаю, что он искренне наслаждается возможностью участвовать в еврокубках.
Ну а когда мы вернемся в европейские турниры, он может рассмотреть.
- Николич в этом сезоне привел АЕК к победе в чемпионате Греции.
- Команда из Афин примет участие в квалификации Лиги чемпионов-2026/27.
- Тренер работал в «Локомотиве» и ЦСКА.
Источник: Smol FM