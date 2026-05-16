Смолов объяснил, почему Николич не возглавит «Зенит»

Экс-нападающий сборной России Федор Смолов считает, что Марко Николич не вернется в РПЛ до снятия бана.

– Думаю, Николич был бы интересным вариантом для «Зенита» после Семака…

– Я тоже об этом думал. Я думаю, он был бы готов рассмотреть «Зенит», но на сегодняшний день ему это не интересно.

Мы с ним общаемся, и я знаю, что он искренне наслаждается возможностью участвовать в еврокубках.

Ну а когда мы вернемся в европейские турниры, он может рассмотреть.