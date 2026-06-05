«Спартак» и «Рубин» поспорят за колумбийского защитника, им интересовалась «Балтика»

«Спартак» и «Рубин» интересовались условиями трансфера центрального защитника Хосе Гарсии из «Атлетико Букараманга».

Зимой за футболистом следили клубы МЛС. В феврале сообщалось, что им интересуется «Балтика».

Гарсия выступал за молодежную и юношеские сборные Колумбии.

Если защитник переедет в Россию или США, то впервые будет выступать за пределами своей страны.