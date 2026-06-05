«Спартак» и «Рубин» поспорят за колумбийского защитника, им интересовалась «Балтика»

«Спартак» и «Рубин» интересовались условиями трансфера центрального защитника Хосе Гарсии из «Атлетико Букараманга».
Зимой за футболистом следили клубы МЛС. В феврале сообщалось, что им интересуется «Балтика».
Гарсия выступал за молодежную и юношеские сборные Колумбии.
Если защитник переедет в Россию или США, то впервые будет выступать за пределами своей страны.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 700 тысяч евро.
- В этом году 22-летний Гарсия провел за «Атлетико Букараманга» 19 матчей, забил 1 гол, сделал 1 ассист.
- Срок его контракта с клубом рассчитан до конца 2029 года.
Источник: страница Пипе Сиерры в соцсети X