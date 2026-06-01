«Теперь чо, «Кофемания»?!»: Смолов выложил фото с Хабибом и Махачевым

Экс-форвард сборной России Федор Смолов опубликовал фотографию с чемпионами UFC.

На снимке футболист запечатлен с Исламом Махачевым и Хабибом Нурмагомедовым.

«Теперь чо, «Кофемания»?!» – подписал фото Смолов.

Прошлой осенью в отношении Смолова было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

28 мая 2025 года он на летней веранде «Кофемании» на Большой Никитской в ходе конфликта ударил потерпевшего кулаком в лицо.

Ему грозило до трех лет лишения свободы. Дело закрыли в связи с примирением сторон.

Махачев – действующий чемпион UFC в полусреднем весе, Нурмагомедов – экс-чемпион UFC в легком весе.

Фото: соцсети Федора Смолова