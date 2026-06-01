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  • «Теперь чо, «Кофемания»?!»: Смолов выложил фото с Хабибом и Махачевым

«Теперь чо, «Кофемания»?!»: Смолов выложил фото с Хабибом и Махачевым

1 июня, 14:42
12

Экс-форвард сборной России Федор Смолов опубликовал фотографию с чемпионами UFC.

На снимке футболист запечатлен с Исламом Махачевым и Хабибом Нурмагомедовым.

«Теперь чо, «Кофемания»?!» – подписал фото Смолов.

  • Прошлой осенью в отношении Смолова было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».
  • 28 мая 2025 года он на летней веранде «Кофемании» на Большой Никитской в ходе конфликта ударил потерпевшего кулаком в лицо.
  • Ему грозило до трех лет лишения свободы. Дело закрыли в связи с примирением сторон.
  • Махачев – действующий чемпион UFC в полусреднем весе, Нурмагомедов – экс-чемпион UFC в легком весе.

Фото: соцсети Федора Смолова

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Смолов Федор
Комментарии (12)
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Цугундeр
1780314558
)) Так ты, Федя, у них за белого ослика сошёл?) Теперь можно и в "Кофеманию" (если пустят)), только тебе там уже не в рожу дадут, убожество..)
Ответить
val69
1780315371
Дурачок...
Ответить
lek!
1780315971
Две легенды и физрук .
Ответить
...уефан
1780316819
...а почему он один улыбается? И не сломан нос и уши до сих пор у этого "бойца", к которому подходят все с торца?...
Ответить
Чугунный скороход
1780317457
🤣
Ответить
Вячеслав_fcsm
1780318327
Ой дэбил
Ответить
АЛЕКС 58
1780318720
Будешь им за кофе бегать
Ответить
anatolich72
1780326473
Реально нереальный неадекват.
Ответить
qzma
1780330173
хоть в кадр, но попал, молодец, долго к этому шел
Ответить
Oldtrafford83
1780377529
Капец, не думал что он настолько тупой!!!
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