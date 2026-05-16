Макаров подробно рассказал о работе с Карпиным в «Динамо»

16 мая, 12:19

Экс-полузащитник «Динамо» Денис Макаров, ныне выступающий за турецкий «Кайсериспор», ответил на вопросы о сотрудничестве с Валерием Карпиным.

– Личка – самый подходящий для «Динамо» тренер, который при вас работал?

– Нет. Самый подходящий – Шварц. Его стиль, тренировочный процесс, интенсивность, понимание футбола. С ним тоже боролись за 1-2 места.

– После ухода Карпина из «Динамо» только хромой и слепой не высказались о том, как сложно при нем было. Лещук рассказывал, что заглядывал в соседскую тарелку и пускал слюни.

– Он в мою тарелку всегда смотрел, мы вместе сидели.

– Это отлично. А что в ней лежало такого, что не было в его тарелке?

– Допустим, мясо, углеводы. У него в тарелке были салаты, рыбка на пару, картошечка.

– Он не пытался втихаря стянуть кусочек мяска?

– Судя по тому, что ему назначали такую тарелку, по ходу, где-то он точил, ха. Игорю реально тяжело было, каждый раз, когда на него смотрел, понимал это.

– Там и Нгамале высказывался. Действительно с приходом Карпина появилась такая адская диета?

– Не адская диета, а дисциплина появилась. Стали контролировать вес, жировую прослойку. Следили за любым опозданием. В этом было жестко.

– А при Шварце и Личке можно было прийти толстым и еще опоздать на полчаса, закурить сигаретку?

– Взвешивание тоже проводилось, но были немного другие показатели. Когда пришел Валерий Георгиевич, все показатели слетели вниз. При Личке один вес и один уровень жировой были допустимы, а у Валерия Георгиевича стало по-другому, там надо было сбавлять. Нужные показатели было держать очень тяжело.

– В чем себе отказывали?

– Да во многом. Но бывало такое, что приходишь после трех выходных, а у тебя плюс 4 кг. И Карпин говорил: «Ты чего, охренел?».

Но за два дня все эти кило уходят. Было строго, поменялась диета: убрали пасты, мясо. Питание стало более правильным.

– Народ внутри команды возмущался?

– Кому-то не нравилось. Но так всегда.

– Судя по высказываниям, не нравилось все и всем.

– После его ухода все выдохнули. Представьте такой контроль, такую дисциплину, а потом приходит чудак, который говорит – делайте что хотите. Конечно, все выдохнули.

– Но ты профессиональный футболист, получаешь безумные бабки.

– Ты должен следить за собой сам, да. А тут за тобой именно следили. По мне, это нормально. Понятно, что в чем-то был перебор, но так и должно быть.

Если у тебя нет дисциплины, о чем можно вообще говорить. До этого ребята иногда не приходили на тренировки, опаздывали. И ничего им за это не было.

Считаете, что это нормально? Игроки между собой общались и был разлад. Может, из-за этого разлада у Лички и не получилось? Кому-то было можно все, а кому-то ничего.

– Но привезти четырешку после выходных – тоже немного перебор. Некоторые столько из отпуска привозят.

– Это только кажется, что много. Все очень быстро убирается. За один день после тренировки минус 2,5 кг. Да, на выходных ты вкусно и плотно покушал. Может, где-то выпил кружечку пивка. Но через два дня у тебя ничего нет.

Я же не робот. Я тоже иногда хочу отдохнуть. Но при этом весь сезон следил за показателями и выполнял то, что от меня требовали. На штраф ни разу не попадал.

  • 17 ноября Карпин покинул «Динамо» по собственному желанию.
  • При нем столичная команда завершила первый круг на 10-м месте в РПЛ.
  • Статистика Карпина: 8 побед, 7 ничьих и 7 поражений в 22 матчах.

Источник: «РБ Спорт»
