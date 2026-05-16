В «Спартаке» заявили о превосходстве над «Краснодаром» по важному показателю

Заместитель генерального директора «Спартака» по коммерции и развитию Вячеслав Соловьев рассказал, что на матчи красно-белых стало ходить больше болельщиков.

– На данный момент у нас средняя посещаемость по РПЛ и Кубку России составляет более 24 700 человек. Мы обошли «Краснодар», который является монокомандой в городе и занимает второе место в РПЛ по посещаемости.

В Кубке России мы заняли второе место по посещаемости после «Зенита». Мы выросли более чем на 4,5 тысячи по сравнению с прошлым сезоном. А по итогам прошлого сезона мы выросли более чем на 5 тысяч человек.

То есть плавно продолжаем добиваться успеха на этом направлении благодаря нашим болельщикам, команде и продукту, который мы делаем на территории в Matchday.

– На следующий сезон наверняка тоже запланировано увеличение посещаемости?

– Конечно. Но пока не могу сказать насколько. Для того чтобы спланировать точную цифру, нужно провести анализ этого сезона. Так что мы в процессе.