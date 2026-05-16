  • В «Спартаке» заявили о превосходстве над «Краснодаром» по важному показателю

В «Спартаке» заявили о превосходстве над «Краснодаром» по важному показателю

16 мая, 11:11
11

Заместитель генерального директора «Спартака» по коммерции и развитию Вячеслав Соловьев рассказал, что на матчи красно-белых стало ходить больше болельщиков.

На данный момент у нас средняя посещаемость по РПЛ и Кубку России составляет более 24 700 человек. Мы обошли «Краснодар», который является монокомандой в городе и занимает второе место в РПЛ по посещаемости.

В Кубке России мы заняли второе место по посещаемости после «Зенита». Мы выросли более чем на 4,5 тысячи по сравнению с прошлым сезоном. А по итогам прошлого сезона мы выросли более чем на 5 тысяч человек.

То есть плавно продолжаем добиваться успеха на этом направлении благодаря нашим болельщикам, команде и продукту, который мы делаем на территории в Matchday.

– На следующий сезон наверняка тоже запланировано увеличение посещаемости?

– Конечно. Но пока не могу сказать насколько. Для того чтобы спланировать точную цифру, нужно провести анализ этого сезона. Так что мы в процессе.

  • «Спартак» идет на четвертом месте в таблице РПЛ после 29 туров.
  • «Краснодар» занимает вторую строчку.
  • Команды встретятся в суперфинале FONBET Кубка России 24 мая в «Лужниках».

Источник: «Евро-футбол»
Россия. Премьер-лига Спартак Краснодар
Юбиляр
1778919797
Вы после 24 мая про превосходство рассказывайте, звездоболы!!! А сейчас лучше к матчу готовьтесь !!!
Ответить
Мордаванин
1778920398
важный пказатели это очко у краснодара оно в порядке а увас поперёк от страха))))
Ответить
СильныйМозг
1778921145
Хватит бромонтан раскидывать на сектора болельшиков спартака. Посещаемость упадёт до ноля.
Ответить
Антрацитовый волхв
1778921335
И что это им даёт?
Ответить
Литейный 4 (returned)
1778921357
Главный показатель это помощь судей быкам. Хряки по этому показателю вторые. Посмотрим чей свисток сильнее. Гыгыгы
Ответить
NewLife
1778921359
"И даже в области балета мы впереди планеты всей"))
Ответить
DMитрий
1778921821
Мда... Привалило! Вот почему свинина подешевела, её больше стало.
Ответить
может
1778930463
Бред сивой хрюшки. Сколько игр Спартак проводит в Москве? Вот вам и посещаемость.
Ответить
Foxitkuban
1778934368
Краснодар - менее 2млн. население Москва - более 13млн. население А теперь соотносим это с посещаемостью... Какой замген. директора по коммерции и развитию, такое соответственно и развитие.
Ответить
