Российский форвард забил 8-й гол в чемпионате Турции

Нападающий «Кайсериспора» Герман Онугха забил гол в домашнем матче 27-го тура чемпионата Турции с «Карагюмрюком».

Он поразил ворота соперника на 66-й минуте. Этот гол стал единственным в матче, «Кайсериспор» одержал победу со счетом 1:0.

Онугха начинал игру в запасе и вышел на замену с началом второго тайма. Россиянин забил за «Кайсериспор» свой 8-й гол в сезоне.

Другой российский нападающий хозяев Федор Чалов провел весь матч. Он получил желтую карточку на 89-й минуте.

Российский вингер «Кайсериспора» Денис Макаров вышел на замену на 56-й минуте.

«Карагюмрюк» играл в меньшинстве с 37-й минуты после удаления экс-полузащитника «Зенита» Матиаса Краневиттера.

«Кайсериспор» поднялся на 16-е место в Суперлиге, но пока остается в зоне вылета с 23 очками после 27 матчей. «Фатих Карагюмрюк» идет 18-м с 17 баллами.