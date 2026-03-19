Российский форвард забил 8-й гол в чемпионате Турции

Вчера, 18:08
10

Нападающий «Кайсериспора» Герман Онугха забил гол в домашнем матче 27-го тура чемпионата Турции с «Карагюмрюком».

Он поразил ворота соперника на 66-й минуте. Этот гол стал единственным в матче, «Кайсериспор» одержал победу со счетом 1:0.

Онугха начинал игру в запасе и вышел на замену с началом второго тайма. Россиянин забил за «Кайсериспор» свой 8-й гол в сезоне.

Другой российский нападающий хозяев Федор Чалов провел весь матч. Он получил желтую карточку на 89-й минуте.

Российский вингер «Кайсериспора» Денис Макаров вышел на замену на 56-й минуте.

«Карагюмрюк» играл в меньшинстве с 37-й минуты после удаления экс-полузащитника «Зенита» Матиаса Краневиттера.

«Кайсериспор» поднялся на 16-е место в Суперлиге, но пока остается в зоне вылета с 23 очками после 27 матчей. «Фатих Карагюмрюк» идет 18-м с 17 баллами.

Турция. Суперлига. 27 тур
Кайсериспор - Карагюмрюк - 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - Г. Онугха, 66.
Удаления: нет - М. Краневиттер, 37.
Таблица турнира Календарь турнира

Турция. Суперлига Карагюмрюк Кайсериспор Чалов Федор Макаров Денис Онугха Герман
Комментарии (10)
Император 1
1773934553
Молодец
Ответить
Mirak92
1773935927
В каком месте он русский? презираю если у него мать чернильница, это не делает из него русского
Ответить
