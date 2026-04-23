Агент рассказал, где может продолжить карьеру Чалов

Сегодня, 10:13

Португальский агент Паулу Барбоза прокомментировал информацию о том, что ПАОК хочет продать нападающего Федора Чалова.

С февраля россиянин выступает на правах аренды за «Кайсериспор».

«Я слежу за матчами «Кайсериспора», где также выступает мой клиент Мигел Кардозу, и могу сказать, что Чалов хорошо играет, несмотря на то что пока не забивает. Просто надо понимать, что во-первых, турецкий клуб сейчас находится в очень тяжелом положении, а во-вторых, таким игрокам, как Федор, нужно выступать в командах, подходящих им по стилю игры.

До завершения чемпионата Турции осталось четыре тура, то есть четыре финала для «Кайсериспора», в которых Чалов может себя проявить. Но в любом случае, Федор является очень талантливым игроком с большим потенциалом, у которого, уверен, будут и другие предложения от турецких и европейских клубов после этого сезона», – сказал Барбоза.

Сообщалось, что ПАОК хочет заработать на трансфере Чалов не менее 1,5 миллиона евро.

  • 28-летний россиянин в этом сезоне провел 10 матчей за «Кайсериспор» и не отметился результативными действиями. В 24 играх за ПАОК в первой части сезона он отметился 3 голами и 1 ассистом.
  • Срок его контракта с греческим клубом рассчитан до середины 2027 года.

Еще по теме:
Чалову посоветовали закончить карьеру в 28 лет: «Не нужен никому бесплатно даже в ПФЛ» 6
ПАОК может бесплатно отпустить Чалова: «Он точно не останется»
Чалова предложили двум клубам РПЛ 7
Источник: «РБ Спорт»
Турция. Суперлига Греция. Суперлига Кайсериспор ПАОК Чалов Федор
Главные новости
РПЛ. «Акрон» упустил победу над махачкалинским «Динамо»
19:25
4
ВидеоТимощук двумя словами охарактеризовал пенальти в матче «Локомотив» – «Зенит»
19:17
1
В «Барселоне» побили рекорд Месси по числу титулов
19:07
1
ФотоКуртуа сходил на теннисный матч первой ракетки мира из Беларуси
18:52
1
Орлов – о Соболеве: «Может, стоило оставить Кассьерру?»
18:12
6
«Челси» рассматривает трех тренеров на замену Росеньору
18:00
2
РПЛ выступила против ужесточения лимита на легионеров
17:52
10
Станкович стал фигурантом дела об элитных эскорт-услугах в Милане
17:33
9
В Госдуме удивлены предложением заменить Иран на Италию на ЧМ-2026: «Это банкет, что ли?»
16:56
7
Орлов – о футболисте «Зенита»: «Он существует сам по себе»
16:50
7
Все новости
Все новости
Агент рассказал, где может продолжить карьеру Чалов
10:13
Турецкий клуб выкупил Шомуродова
Вчера, 15:43
1
Бывшие клубы Юрана и Дзюбы вылетели из Первой лиги Турции
20 апреля
Чалову посоветовали закончить карьеру в 28 лет: «Не нужен никому бесплатно даже в ПФЛ»
17 апреля
6
Заявление Джикии о своем будущем
15 апреля
2
Агент Джикии высказался о положении защитника в «Антальяспоре»
11 апреля
3
Юран назвал клуб, который возглавит
4 апреля
2
Булыкин предостерег Чалова: «Он потом может не перейти даже в клубы РПЛ»
26 марта
Российский форвард забил 8-й гол в чемпионате Турции
19 марта
10
Юран рассказал о переговорах с турецким клубом
19 марта
Тедеско на грани увольнения из «Фенербахче»
14 марта
7
В Турции прервали рекордную серию Тедеско
13 марта
Юран ведет переговоры с клубом из Турции
13 марта
3
Российский игрок забил 7-й гол в чемпионате Турции
11 марта
10
Юран прокомментировал решение ФИФА по Садыгову
5 марта
4
В Турции сообщили о серьезной болезни Тедеско
4 марта
5
Агент объяснил, почему Джикия потерял место в составе «Антальяспора»
26 февраля
2
ВидеоОсимхен пожаловался на «Наполи»: «Обращались как с собакой»
17 февраля
Экс-тренер «Спартака» повторил рекорд «Фенербахче» 61-летней давности
15 февраля
7
Турецкий клуб задерживает зарплату Джикии
13 февраля
6
Экс-игрок 6 российских клубов возглавил «Серик» после Юрана
12 февраля
Сын Садыгова отметился первым голевым действием за «Серикспор» в 18-м матче
10 февраля
1
Джикия ответил на вопрос о возвращении в «Спартак»
9 февраля
4
Чалов стартовал в Турции с домашнего поражения
9 февраля
2
«Кайсериспор» сообщил о травме Макарова – россиянин перешел в турецкий клуб неделю назад
8 февраля
3
«Бавария» вернула французского защитника в «Галатасарай»
5 февраля
Тренер «Кайсериспора» – о Чалове: «Он поразил меня»
5 февраля
9
Чалов впервые прокомментировал переход в «Кайсериспор»
5 февраля
1
Все новости
