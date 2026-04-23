Агент рассказал, где может продолжить карьеру Чалов

Португальский агент Паулу Барбоза прокомментировал информацию о том, что ПАОК хочет продать нападающего Федора Чалова.

С февраля россиянин выступает на правах аренды за «Кайсериспор».

«Я слежу за матчами «Кайсериспора», где также выступает мой клиент Мигел Кардозу, и могу сказать, что Чалов хорошо играет, несмотря на то что пока не забивает. Просто надо понимать, что во-первых, турецкий клуб сейчас находится в очень тяжелом положении, а во-вторых, таким игрокам, как Федор, нужно выступать в командах, подходящих им по стилю игры.

До завершения чемпионата Турции осталось четыре тура, то есть четыре финала для «Кайсериспора», в которых Чалов может себя проявить. Но в любом случае, Федор является очень талантливым игроком с большим потенциалом, у которого, уверен, будут и другие предложения от турецких и европейских клубов после этого сезона», – сказал Барбоза.

Сообщалось, что ПАОК хочет заработать на трансфере Чалов не менее 1,5 миллиона евро.