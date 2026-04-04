Юран назвал клуб, который возглавит

Сергей Юран возвращается к работе. Он возглавит турецкий «Аланьяспор».

«Вчера общался с агентом. Переговоры с «Аланьяспором» находятся на финальной стадии, на финишной прямой. Поэтому скоро поеду в Турцию, работать в высшем дивизионе страны», – сказал Юран.