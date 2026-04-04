Юран назвал клуб, который возглавит

Сергей Юран возвращается к работе. Он возглавит турецкий «Аланьяспор».
«Вчера общался с агентом. Переговоры с «Аланьяспором» находятся на финальной стадии, на финишной прямой. Поэтому скоро поеду в Турцию, работать в высшем дивизионе страны», – сказал Юран.
- Последним клубом Юрана был турецкий «Серикспор», который он покинул в октябре прошлого года.
- Ранее Юран тренировал в РПЛ «Шинник» (в 2008 году), «Химки» (в 2008 и 2022 годах) и «Пари НН» (в 2023–2024 годах). Ярославцев тренер выводил из Первой лиги, выиграв ее в 2007 году.
- «Аланьяспор» в таблице Суперлиги занимает десятое место из 18 команд.
Источник: «Спорт-Экспресс»