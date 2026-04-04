Юран назвал клуб, который возглавит

4 апреля, 14:02
2

Сергей Юран возвращается к работе. Он возглавит турецкий «Аланьяспор».

«Вчера общался с агентом. Переговоры с «Аланьяспором» находятся на финальной стадии, на финишной прямой. Поэтому скоро поеду в Турцию, работать в высшем дивизионе страны», – сказал Юран.

  • Последним клубом Юрана был турецкий «Серикспор», который он покинул в октябре прошлого года.
  • Ранее Юран тренировал в РПЛ «Шинник» (в 2008 году), «Химки» (в 2008 и 2022 годах) и «Пари НН» (в 2023–2024 годах). Ярославцев тренер выводил из Первой лиги, выиграв ее в 2007 году.
  • «Аланьяспор» в таблице Суперлиги занимает десятое место из 18 команд.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Турция. Суперлига Россия. Премьер-лига Аланьяспор Юран Сергей
Интерес
1775305506
Сочувствую туркам.Хотя, этих не жаль-соседи, но "друзья" только по крайней необходимости и на короткий период..
Hector вернулся
1775379383
И С адыгов там? Юран же везде за ним таскается.
