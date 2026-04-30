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У Салаха есть вариант в Турции

30 апреля, 23:22

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах может остаться в Европе после ухода из английского клуба. Он состоится летом, о чем уже объявлено официально.

У египтянина есть вариант с «Фенербахче». Переговоры начались. Сторона Салаха запросила зарплату 20 миллионов евро в год.

  • Травмированный египтянин пропустит встречи «красных» с «Манчестер Юнайтед» (в гостях), «Челси» (дома), «Астон Виллой» (в гостях) и «Брентфордом» (дома).
  • Салах наверняка пропустит товарищеский матч со сборной России, запланированный на 29 мая в Каире.
  • В этом сезоне 33-летний форвард провел за клуб 39 матчей, забил 12 голов, сделал 9 ассистов.

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Источник: A Spor
Турция. Суперлига Англия. Премьер-лига Ливерпуль Фенербахче Салах Мохамед
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