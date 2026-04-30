У Салаха есть вариант в Турции

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах может остаться в Европе после ухода из английского клуба. Он состоится летом, о чем уже объявлено официально.

У египтянина есть вариант с «Фенербахче». Переговоры начались. Сторона Салаха запросила зарплату 20 миллионов евро в год.