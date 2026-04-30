У Салаха есть вариант в Турции

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах может остаться в Европе после ухода из английского клуба. Он состоится летом, о чем уже объявлено официально.
У египтянина есть вариант с «Фенербахче». Переговоры начались. Сторона Салаха запросила зарплату 20 миллионов евро в год.
- Травмированный египтянин пропустит встречи «красных» с «Манчестер Юнайтед» (в гостях), «Челси» (дома), «Астон Виллой» (в гостях) и «Брентфордом» (дома).
- Салах наверняка пропустит товарищеский матч со сборной России, запланированный на 29 мая в Каире.
- В этом сезоне 33-летний форвард провел за клуб 39 матчей, забил 12 голов, сделал 9 ассистов.
Источник: A Spor