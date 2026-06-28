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Файзуллаев из Узбекистана признался, что скучает по ЦСКА

28 июня, 21:10
2

Полузащитник сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев сообщил, что на ЧМ-2026 его поддерживали бывшие партнеры по ЦСКА.

– Ребята из ЦСКА писали?

– Да, много ребят. Лукин, Кисляк, Глебов, Мойзес. Поздравляли с голом.

– Скучаешь по ЦСКА?

– Конечно.

  • Файзуллаев выступал за ЦСКА на протяжении двух сезонов – с августа 2023 года по июль 2025 года.
  • 30 июля 2025 года он перешел в «Истанбул Башакшехир» за 7,5 млн евро.
  • Узбекистан на групповом этапе ЧМ-2026 проиграл все три матча.

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Источник: «Чемпионат»
Турция. Суперлига Россия. Премьер-лига Истанбул Башакшехир ЦСКА Файзуллаев Аббосбек
Комментарии (2)
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1782673104
Это называется : выбили признание. А так-нет...
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evgevg13
1782705808
Приставив ствол к виску спросили у Семака -скучаешь по ЦСКА?. Конечно-ответил побледневший Сережа...
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