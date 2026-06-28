Файзуллаев из Узбекистана признался, что скучает по ЦСКА

Полузащитник сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев сообщил, что на ЧМ-2026 его поддерживали бывшие партнеры по ЦСКА.

– Ребята из ЦСКА писали?

– Да, много ребят. Лукин, Кисляк, Глебов, Мойзес. Поздравляли с голом.

– Скучаешь по ЦСКА?

– Конечно.