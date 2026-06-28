Файзуллаев из Узбекистана признался, что скучает по ЦСКА

Полузащитник сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев сообщил, что на ЧМ-2026 его поддерживали бывшие партнеры по ЦСКА.
– Ребята из ЦСКА писали?
– Да, много ребят. Лукин, Кисляк, Глебов, Мойзес. Поздравляли с голом.
– Скучаешь по ЦСКА?
– Конечно.
- Файзуллаев выступал за ЦСКА на протяжении двух сезонов – с августа 2023 года по июль 2025 года.
- 30 июля 2025 года он перешел в «Истанбул Башакшехир» за 7,5 млн евро.
- Узбекистан на групповом этапе ЧМ-2026 проиграл все три матча.
Источник: «Чемпионат»