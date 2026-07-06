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  • Два экс-футболиста РПЛ получили электрокары за голы на ЧМ-2026

Два экс-футболиста РПЛ получили электрокары за голы на ЧМ-2026

Вчера, 16:48
6

Два игрока сборной Узбекистана получили подарки по итогам чемпионата мира.

Аббосбеку Файзуллаеву и Эльдору Шомуродову вручили электрокары китайского производства.

Они стали авторами двух голов Узбекистана на ЧМ-2026.

  • Шомуродов ранее выступал за «Ростов», Файзуллаев – за ЦСКА.
  • Это был дебют Узбекистана на чемпионате мира.
  • Команда заняла последнее место в группе, проиграв все матчи.
  • Их соперниками были Колумбия, Португалия и ДР Конго.

Игры чемпионата мира-2026 – в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе

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Источник: Podrobno.uz
Чемпионат мира Истанбул Башакшехир Узбекистан Шомуродов Эльдор Файзуллаев Аббосбек
Комментарии (6)
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FFR
1783347174
Молодцы, заслуживают в любом случае.
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Галина Бронемясова
1783347206
спасибо, что не ишаков.
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Цугундeр
1783347222
Эльдору и Аббоссу- по чайнику..) А что припас Костя Зырянов для своих сыкста- чемпионов? Наверное, отгул на СуперКубок..)
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Fju-2
1783350003
Теперь от бензина не так сильно зависят.
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Mr.
1783354069
Позорофилы какие-то там, в узбекистане )
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