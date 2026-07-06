Два экс-футболиста РПЛ получили электрокары за голы на ЧМ-2026

Два игрока сборной Узбекистана получили подарки по итогам чемпионата мира.
Аббосбеку Файзуллаеву и Эльдору Шомуродову вручили электрокары китайского производства.
Они стали авторами двух голов Узбекистана на ЧМ-2026.
- Шомуродов ранее выступал за «Ростов», Файзуллаев – за ЦСКА.
- Это был дебют Узбекистана на чемпионате мира.
- Команда заняла последнее место в группе, проиграв все матчи.
- Их соперниками были Колумбия, Португалия и ДР Конго.
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Источник: Podrobno.uz