Реакция Мостового на увольнение Тедеско из «Фенербахче»

Александр Мостовой поделился мнением об отставке Доменико Тедеско с поста главного тренера «Фенербахче».
«Я бы не удивился, если бы он вернулся в российский чемпионат. Наше футбольное сообщество этим и отличается, любит таких.
Про Тедеско я говорил с самого начала, и так все и есть на деле. Если Тедеско отправить в команду, которая занимает последние места и борется за выживание, то его уволят оттуда не через год, а месяца через три максимум.
Когда его назначили в сборную Бельгии, я был в шоке. Я сразу говорил, что у него будет конфликт и с футболистами, и со всеми – так и произошло. Там играют выдающиеся футболисты, а он даже не знает, как по мячу ударить», – сказал Мостовой.
- Тедеско работал в «Фенербахче» с сентября 2025 года.
- С 2019 по 2021 год он возглавлял «Спартак» и брал с красно-белыми серебро РПЛ.
- Немецкий тренер пока не рассматривает возвращение в Россию.
Источник: «РИА Новости»