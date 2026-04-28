Реакция Мостового на увольнение Тедеско из «Фенербахче»

Александр Мостовой поделился мнением об отставке Доменико Тедеско с поста главного тренера «Фенербахче».

«Я бы не удивился, если бы он вернулся в российский чемпионат. Наше футбольное сообщество этим и отличается, любит таких.

Про Тедеско я говорил с самого начала, и так все и есть на деле. Если Тедеско отправить в команду, которая занимает последние места и борется за выживание, то его уволят оттуда не через год, а месяца через три максимум.

Когда его назначили в сборную Бельгии, я был в шоке. Я сразу говорил, что у него будет конфликт и с футболистами, и со всеми – так и произошло. Там играют выдающиеся футболисты, а он даже не знает, как по мячу ударить», – сказал Мостовой.