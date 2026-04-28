Реакция Мостового на увольнение Тедеско из «Фенербахче»

Сегодня, 15:49
6

Александр Мостовой поделился мнением об отставке Доменико Тедеско с поста главного тренера «Фенербахче».

«Я бы не удивился, если бы он вернулся в российский чемпионат. Наше футбольное сообщество этим и отличается, любит таких.

Про Тедеско я говорил с самого начала, и так все и есть на деле. Если Тедеско отправить в команду, которая занимает последние места и борется за выживание, то его уволят оттуда не через год, а месяца через три максимум.

Когда его назначили в сборную Бельгии, я был в шоке. Я сразу говорил, что у него будет конфликт и с футболистами, и со всеми – так и произошло. Там играют выдающиеся футболисты, а он даже не знает, как по мячу ударить», – сказал Мостовой.

  • Тедеско работал в «Фенербахче» с сентября 2025 года.
  • С 2019 по 2021 год он возглавлял «Спартак» и брал с красно-белыми серебро РПЛ.
  • Немецкий тренер пока не рассматривает возвращение в Россию.

Источник: «РИА Новости»
Турция. Суперлига Россия. Премьер-лига Фенербахче Тедеско Доменико Мостовой Александр
Император 1
1777381760
Началось...
Semenycch
1777382191
После Спартака у любого тренера карьера идет на спад!
Цугундeр
1777385664
Да это ладно, Сань.. Что с Пари НН-то? Неужели потерпишь Гаранина на твоём законном месте.?)
BoevStas1
1777386304
Со вчера ждал высер Мостового)))Там Галатасарай первый номер,какой Фенербахче )))И выгнать за второе место это конечно идиотизм…
Cleaner
1777386428
Мостовой, языком трепать - не мешки ворочать! Все чем то заняты, один ты БЕЗДЕЛЬНИК. Только и занимаешься, что своих коллег грязью поливаешь...(((((((((((
zigbert
1777390221
Ничего нового в характере Мостового не появилось. Сплошная неприязнь к тренерам не игравшим в футбол.
