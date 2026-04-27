Тедеско уволили из «Фенербахче» – он проработал меньше сезона

«Фенербахче» в соцсетях объявил об увольнении главного тренера Доменико Тедеско.
Это произошло после матча турецкой Суперлиги против «Галатасарая» (0:3). После него отставание «Фенербахче» от лидирующего «Галатасарая» стало семь очков, а могло сократиться до одного.
- Тедеско 9 сентября, по ходу сезона, сменил в Стамбуле Жозе Моуринью.
- «Фенербахче» под руководством Доменико выиграл Суперкубок Турции.
- В 2019-2021 годах Тедеско тренировал «Спартак», приводил команду к серебру РПЛ.
