  • Тедеско уволили из «Фенербахче» – он проработал меньше сезона

Тедеско уволили из «Фенербахче» – он проработал меньше сезона

Вчера, 22:27
6

«Фенербахче» в соцсетях объявил об увольнении главного тренера Доменико Тедеско.

Это произошло после матча турецкой Суперлиги против «Галатасарая» (0:3). После него отставание «Фенербахче» от лидирующего «Галатасарая» стало семь очков, а могло сократиться до одного.

  • Тедеско 9 сентября, по ходу сезона, сменил в Стамбуле Жозе Моуринью.
  • «Фенербахче» под руководством Доменико выиграл Суперкубок Турции.
  • В 2019-2021 годах Тедеско тренировал «Спартак», приводил команду к серебру РПЛ.

Комментарии (6)
СильныйМозг
1777318467
Тяжело дырявым, после спартака.
biber.ru
1777318816
Что-то Мостового давно не было слышно...
FFR
1777319803
Галатасарай и по составу превосходит Фенербахче, Осимхен, Икарди, Барыш Йылмаз, Лерой Сане и т. д.
suchi-69
1777321039
Тушинский багаж
BoevStas1
1777321445
А куда им выше второго места???
