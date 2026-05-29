Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Финал ЛЧ РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Фабрицио Романо раскрыл новый клуб Тедеско

Вчера, 17:13
1

Инсайдер Фабрицио Романо подтвердил назначение Доменико Тедеско в «Болонью».

Ранее сообщалось, что итальянский клуб рассматривает экс-тренера «Спартака» и Эусебио Ди Франческо на замену Винченцо Итальяно.

По информации Романо, «Болонья» заключит с Тедеско либо трехлетний контракт, либо соглашение по схеме «2+1».

  • 40-летний немец остается без работы с конца апреля – тогда он был уволен из турецкого «Фенербахче».
  • В России Тедеско возглавлял «Спартак» с октября 2019 года по май 2021-го.
  • В завершившемся сезоне Серии А «Болонья» набрала 56 очков и финишировала на восьмом месте в турнирной таблице.

Еще по теме:
«Болонья» может назначить экс-тренера «Спартака»
«Боруссия М» рассматривает двух экс-тренеров РПЛ 4
Известна позиция Тедеско насчет возвращения в Россию 4
Источник: твиттер Фабрицио Романо
Италия. Серия А Болонья Тедеско Доменико
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
zigbert
1780067237
Итальянский воздух ему знаком.
Ответить
Главные новости
Клуб из Краснодарского края может закрыться на полгода
15:09
1
Экс-игрок сборной Бразилии завершил карьеру в 42 года
14:31
«Ливерпуль» принял судьбоносное решение по Слоту
14:19
Фото«Ростов» продлил контракт с форвардом до 2030 года
13:42
Игрокам «Спартака» рассказали, как правильно распоряжаться деньгами
13:26
3
«Спартак» наказан по итогам суперфинала против «Краснодара»
13:12
9
На пост тренера «Акрона» есть три кандидата
12:52
1
Прогноз Генича на финал ЛЧ «ПСЖ» – «Арсенал»
12:29
6
ВидеоСборная Узбекистана тренируется в Нью-Йорке перед дебютным ЧМ
12:07
3
«Локомотив» отреагировал на информацию о миллиардном долге
11:49
1
Все новости
Все новости
Фабрицио Романо раскрыл новый клуб Тедеско
Вчера, 17:13
1
«Интер» заинтересован в подписании вратаря с российскими корнями
Вчера, 11:39
1
«Болонья» может назначить экс-тренера «Спартака»
28 мая
Конте совершил благородный поступок при увольнении из «Наполи»
28 мая
Сарри во второй раз уволили из «Лацио»
27 мая
1
«Милан» рассматривает четырех тренеров
27 мая
Аллегри едва не избил Ибрагимовича в ресторане
27 мая
8
«Милан» может потратить более 20 миллионов на неустойки Аллегри и уволенным директорам
25 мая
«Милан» уволил Аллегри и трех директоров
25 мая
4
Ибрагимович принял решение по будущему Аллегри в «Милане»
25 мая
Фабрицио Романо назвал следующее место работы Гаттузо
25 мая
1
Определился 3-й клуб, вылетевший из Серии A
25 мая
Серия А. «Ювентус» упустил победу над «Торино» в последнем матче сезона
25 мая
Серия А. «Милан» вылетел из топ-4, «Комо» заскочил в зону ЛЧ и другие результаты заключительного тура
24 мая
2
Президент «Наполи» объявил об отставке Конте
24 мая
«Матч ТВ» не смог показать игру Серии А
22 мая
3
Итальянский клуб может вернуться в Серию A спустя 43 года
21 мая
«Интер» рассматривает четырех защитников
19 мая
Конте принял важное решение по будущему в «Наполи»
19 мая
«Рома» лишилась опытного вингера
16 мая
Неймар получил гражданство Италии
15 мая
6
Лукаку выгонят из «Наполи» после мартовского демарша
13 мая
Серия А. «Наполи» проиграл и рискует не финишировать в топ-4
11 мая
Видео«Ювентус» анонсировал матч с помощью российского фильма
9 мая
1
Итальянский клуб в 4-й раз за 11 лет вышел в Серию A
9 мая
Более 40 миллионов человек подписали петицию за уход Мбаппе из «Реала»
8 мая
10
ФотоИбрагимович радикально сменил имидж
7 мая
2
Ключевой игрок «Реала», пропустивший 1,5 месяца, будет готов к Эль Класико
4 мая
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 