Фабрицио Романо раскрыл новый клуб Тедеско

Инсайдер Фабрицио Романо подтвердил назначение Доменико Тедеско в «Болонью».
Ранее сообщалось, что итальянский клуб рассматривает экс-тренера «Спартака» и Эусебио Ди Франческо на замену Винченцо Итальяно.
По информации Романо, «Болонья» заключит с Тедеско либо трехлетний контракт, либо соглашение по схеме «2+1».
- 40-летний немец остается без работы с конца апреля – тогда он был уволен из турецкого «Фенербахче».
- В России Тедеско возглавлял «Спартак» с октября 2019 года по май 2021-го.
- В завершившемся сезоне Серии А «Болонья» набрала 56 очков и финишировала на восьмом месте в турнирной таблице.
