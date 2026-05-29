Фабрицио Романо раскрыл новый клуб Тедеско

Инсайдер Фабрицио Романо подтвердил назначение Доменико Тедеско в «Болонью».

Ранее сообщалось, что итальянский клуб рассматривает экс-тренера «Спартака» и Эусебио Ди Франческо на замену Винченцо Итальяно.

По информации Романо, «Болонья» заключит с Тедеско либо трехлетний контракт, либо соглашение по схеме «2+1».