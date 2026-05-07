Ибрагимович радикально сменил имидж

Бывший форвард «Милана» Златан Ибрагимович постригся налысо.
Соответствующее фото 44-летний швед выложил в соцсетях.
«Спор есть спор», – написал Ибра.
На самом деле экс-футболист снялся в рекламном ролике к чемпионату мира 2026 года.
По сценарию Ибрагимович проигрывает спор легенде НФЛ Тому Брэди, и тот стрижет Златана налысо с помощью машинки.
- Ибра играл на взрослом уровне с 1999 по 2023 год.
- Он выступал за «Мальме», «Аякс», «Интер», «Ювентус», «Барселону», «Милан» (дважды), «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси».
- В составе сборной Швеции форвард забил 62 гола в 122 матчах.
