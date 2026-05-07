Ибрагимович радикально сменил имидж

Бывший форвард «Милана» Златан Ибрагимович постригся налысо.

Соответствующее фото 44-летний швед выложил в соцсетях.

«Спор есть спор», – написал Ибра.

На самом деле экс-футболист снялся в рекламном ролике к чемпионату мира 2026 года.

По сценарию Ибрагимович проигрывает спор легенде НФЛ Тому Брэди, и тот стрижет Златана налысо с помощью машинки.

