Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Зенит - Спартак РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Златан преподнес ценный подарок Леау

2 апреля, 09:45
1

Нападающий «Милана» Рафаэль Леау получил ценный подарок от бывшего игрока команды Златана Ибрагимовича.

«От лучшего – лучшему», – с таким посвящением Златан Ибрагимович подарил Рафе Леау свою футболку времен «Аякса» под девятым номером.

  • «Милан» купил португальского нападающего у «Лилля» летом 2019 года за 49,5 миллиона евро. С тех пор 26-летний футболист провел за красно-черных 284 встречи, забил 80 голов, сделал 64 результативных передачи.
  • Сейчас Леау стоит 65 миллионов евро. Его контракт действует до лета 2028 года.
  • На счету Рафаэля 43 матча за сборную Португалии, пять забитых голов. С командой Леау выигрывал Лигу наций.

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Португалия. Примейра Милан Ибрагимович Златан Леау Рафаэль
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
АртурZaСМ
1775115548
Шефы Бомбардира, не знаю куда обратиться, поэтому напишу здесь, я смотрю у вас тут херова туча обзоров разных турниров какие-то сс.аные лиги Румынии и Северной Ирландии даже есть и прочие присутствуют, все лиги постсоветских государств даже лиги Латвии, Литвы, Эстонии, которые при каждом удобном случае грязью поливают, а о лиге Дружественного Кыргызстана и слова нет...
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 