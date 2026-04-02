Златан преподнес ценный подарок Леау

Нападающий «Милана» Рафаэль Леау получил ценный подарок от бывшего игрока команды Златана Ибрагимовича.
«От лучшего – лучшему», – с таким посвящением Златан Ибрагимович подарил Рафе Леау свою футболку времен «Аякса» под девятым номером.
- «Милан» купил португальского нападающего у «Лилля» летом 2019 года за 49,5 миллиона евро. С тех пор 26-летний футболист провел за красно-черных 284 встречи, забил 80 голов, сделал 64 результативных передачи.
- Сейчас Леау стоит 65 миллионов евро. Его контракт действует до лета 2028 года.
- На счету Рафаэля 43 матча за сборную Португалии, пять забитых голов. С командой Леау выигрывал Лигу наций.
