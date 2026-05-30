Слот вступил в переговоры с новым клубом в день увольнения из «Ливерпуля»

Тренер Арне Слот, судя по всему, не будет сидеть без работы после увольнения из «Ливерпуля».
В день отставки нидерландец вступил в активные переговоры с «Миланом», сообщил в соцсетях инсайдер Саша Тавольери. Именно Слот – главный кандидат итальянского клуба.
«Милан» на этой неделе уволил Массимилиано Аллегри.
- Слот принял «Ливерпуль» в 2024 году, в первый же сезон приведя команду к чемпионству. Оно стало для ливерпульцев первым с 2020 года, когда титул был взял под руководством Юргена Клоппа.
- До этого Арне работал только в родных Нидерландах, где приводил к чемпионству «Фейеноорд».
- В минувшем сезоне АПЛ «Ливерпуль» занял пятое место.
Источник: «Бомбардир»