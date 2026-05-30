Прояснилась дальнейшая судьба Черышева

Атакующий игрок Денис Черышев остается в кипрской «Красаве». Об этом сообщил отец футболиста Дмитрий.
«В контракте Дениса активировалась автоматическая опция продления после того, как клуб остался в высшем дивизионе. Сейчас у него еще год контракта с «Красавой». У него все отлично в нынешнем клубе. Было бы здорово, если бы только получал больше игрового времени.
Возможное завершение карьеры? Об этом мы с Денисом еще даже ни разу не разговаривали. Не вижу смысла, пока у него есть действующий контракт с клубом», – сказал Черышев-старший.
- Черышев был свободным агентом более полугода – с лета до конца января. Греческий «Паниониос» не продлил с ним контракт по окончании прошлого евросезона.
- Денис – участник ЧМ-2018 в составе сборной России. Игрок выступал за «Реал».
- Евгений Савин, владелец «Красавы», находится в розыске и заочно арестован в РФ по обвинению в дискредитации российской армии.
