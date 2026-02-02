Милонов – о Черышеве: «Как бомжара шлялся по миру и закончил в мигрантском баре «Матрешка»

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов жестко раскритиковал Дениса Черышева за переход в кипрский клуб «Красава ЕНИ», которым владеет Евгений Савин.

«Черышев хоть и поиграл немножко за нашу сборную, но карьеру построил за границей. По мере того, как он перестал быть интересен для серьeзных клубов, то он стал всe больше деградировать.

На Кипре есть интересные клубы: АЕЛ, «Арис», «Омония». У меня просто родственники болеют за кипрские команды. Вот «Красава» в этот список не входит.

Это какая-то мигрантская история. Люди сходят в клуб «Матрeшка», поедят «Селeдку под шубой» и потом чуть-чуть погоняют в футбол. Когда футболисты стареют, перестают быть интересными, вот их, к сожалению, и заманивают во всякие фрикоподобные истории.

Обидно, что, достигнув предела в возрасте для футболиста, Черышев не обзавeлся достаточным количеством рассудка и мозгов, чтобы вернуться в Россию и попытаться быть тренером, делиться опытом, играть в ветеранских клубах. Решил на Кипре чалиться, стать безвестным и превратиться в ноунейма. Просто мигрантом, который неинтересен вообще никому.

Честно, мне его жалко. Хотя для российского футбола он не сделал ничего! Можно сказать, что он как бомжара шлялся по миру и в результате закончил в мигрантском баре «Матрeшка».

Дурные компании к хорошему не приводят. Возможно, его там заставят повязать жeлтую повязку предателя. Надеюсь, у него хватит совести этого не делать», – сказал Милонов.