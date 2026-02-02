Введите ваш ник на сайте
  Милонов – о Черышеве: «Как бомжара шлялся по миру и закончил в мигрантском баре «Матрешка»

Милонов – о Черышеве: «Как бомжара шлялся по миру и закончил в мигрантском баре «Матрешка»

Вчера, 18:06
10

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов жестко раскритиковал Дениса Черышева за переход в кипрский клуб «Красава ЕНИ», которым владеет Евгений Савин.

«Черышев хоть и поиграл немножко за нашу сборную, но карьеру построил за границей. По мере того, как он перестал быть интересен для серьeзных клубов, то он стал всe больше деградировать.

На Кипре есть интересные клубы: АЕЛ, «Арис», «Омония». У меня просто родственники болеют за кипрские команды. Вот «Красава» в этот список не входит.

Это какая-то мигрантская история. Люди сходят в клуб «Матрeшка», поедят «Селeдку под шубой» и потом чуть-чуть погоняют в футбол. Когда футболисты стареют, перестают быть интересными, вот их, к сожалению, и заманивают во всякие фрикоподобные истории.

Обидно, что, достигнув предела в возрасте для футболиста, Черышев не обзавeлся достаточным количеством рассудка и мозгов, чтобы вернуться в Россию и попытаться быть тренером, делиться опытом, играть в ветеранских клубах. Решил на Кипре чалиться, стать безвестным и превратиться в ноунейма. Просто мигрантом, который неинтересен вообще никому.

Честно, мне его жалко. Хотя для российского футбола он не сделал ничего! Можно сказать, что он как бомжара шлялся по миру и в результате закончил в мигрантском баре «Матрeшка».

Дурные компании к хорошему не приводят. Возможно, его там заставят повязать жeлтую повязку предателя. Надеюсь, у него хватит совести этого не делать», – сказал Милонов.

  • 35-летний Черышев был свободным агентом более полугода. Греческий «Паниониос» не продлил с ним контракт.
  • Вчера он дебютировал за «Красаву», сыграв впервые за 9 месяцев.
  • Савин находится в розыске и заочно арестован в РФ по обвинению в дискредитации российской армии.

Источник: Legalbet
Кипр. Первый Дивизион Красава ЕНИ Черышев Денис
asd@dsa
1770045514
Милонов куда лезет...У Черышева своя жизнь, он в ней сам решает.
Ответить
Бан
1770046030
Это все от зависти и неразделенной любви с мускулистыми французскими темнокожими. Чтобы успокоить душу, Витальке надо устроить проверку очередного борделя, желательно с трансами.
Ответить
Цугундeр
1770046502
)) Крыса Шушара завидует Буратино..)
Ответить
Fju-2
1770046691
Милонов до Уганды всё добраться не может(
Ответить
...уефан
1770046886
...из всего сказанного, можно вычленить лишь одно то, что родственники Милонова болеют за кипрские топ клубы. С чего бы?...
Ответить
mutabor0992
1770050900
Ну и жаргон у виталика!Чалиться,превратиться в ноунейма...Человек поиграл "ТАМ" и пожил "ТАМ"...Ну не хочет Черышев возвращаться.Его право.А вот какого Х.Е.Р.А депутат так много знает о Кипре?Вопрос.Который нужно проработать.
Ответить
Красногвардейчик
1770051934
Как бо..жара шлялся по миру ======== Точно...болельщик Бздунита...бугагага
Ответить
k611
1770051984
Зря он так. Черышев на ЧМ в России сыграл очень полезно. А где ему продолжать карьеру это дело игрока.
Ответить
mihail200606
1770064474
Бом..ра? Реал ,Валенсия..за сборную неплохо сыграл.. Милонов то че вообще полезного сделал в жизни.. высер какой то настрочил..
Ответить
  • Читайте нас: 