  • Главная
  • Новости
  • Кокорин рассказал, что ему приходится материться на игроков «Ариса»

Кокорин рассказал, что ему приходится материться на игроков «Ариса»

Сегодня, 11:02
3

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин проявляет лидерские качества в коллективе. Об этом он рассказал в эфире «Русского Радио Кипр».

– Я в команде, скажем так, ветеран-ветеран. Все тут знаю, отвечаю за настроение в раздевалке и помогаю советом молодым. Если слушают – значит, я молодец-парень. Но слушают не всегда.

– И что тогда?

– Тогда приходится обращаться через мат. В том числе с иностранцами.

  • Кокорин на Кипре с 2022 года.
  • До этого Александр выступал за «Фиорентину».
  • Кокорин – лидер по заработанным деньгам среди российских игроков.

Источник: «РБ Спорт»
Безлимит
1765703334
Тогда приходится обращаться через мат. В том числе с иностранцами.----- Матерится на русском хоть ? Иностранцы понимают что он их по матери ? Гы гы
Ответить
Интерес
1765712059
А стулом там могёшь свою правоту доводить до оппонентов???
Ответить
