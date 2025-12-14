Кокорин рассказал, что ему приходится материться на игроков «Ариса»

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин проявляет лидерские качества в коллективе. Об этом он рассказал в эфире «Русского Радио Кипр».

– Я в команде, скажем так, ветеран-ветеран. Все тут знаю, отвечаю за настроение в раздевалке и помогаю советом молодым. Если слушают – значит, я молодец-парень. Но слушают не всегда.

– И что тогда?

– Тогда приходится обращаться через мат. В том числе с иностранцами.