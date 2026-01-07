«Крузейро» продолжит переговоры с «Зенитом» по Жерсону

«Крузейро» готов приобрести у «Зенита» полузащитника Жерсона за 27 миллионов евро.

Петербуржцы пока не отклонили это предложение, хотя ранее говорили, что готовы отпустить игрока не менее чем за 40 миллионов.

Вице-президент «Крузейро» Педро Хунио заявил, что каждый день общается с «Зенитом» и агентами Жерсона о возможном переходе.

«Мы ведем переговоры с «Зенитом» уже несколько дней, и «Зенит» ведет себя очень уважительно. Обычно мы не разглашаем цифры, мы еще не достигли сделки. Предложения приходят и уходят, но мы ведем переговоры ежедневно.

Это сложные переговоры, он важный игрок для «Зенита», и все команды в Бразилии хотели его заполучить. Мы добились прогресса, каждый день – это как победа. Переговоры затянутся еще на несколько дней, но мы надеемся на их счастливое окончание», – сказал Хунио.

Внутри «Крузейро» расссчитывают, что желание Жерсона вернуться в Бразилию может помочь сделке. В клубе уверены, что нынешнее предложение представляет собой справедливую цену за 28-летнего игрока, который около шести месяцев назад стоил 25 миллионов евро.

Жерсон проводит отпуск в Бразилии. Он очень воодушевлен возможностью присоединиться к «Крузейро». Хавбек уже несколько раз общался с главным тренером Тите и осведомлен о всей программе развития клуба на предстоящие сезоны.