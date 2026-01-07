Введите ваш ник на сайте
«Крузейро» продолжит переговоры с «Зенитом» по Жерсону

7 января, 09:30
5

«Крузейро» готов приобрести у «Зенита» полузащитника Жерсона за 27 миллионов евро.

Петербуржцы пока не отклонили это предложение, хотя ранее говорили, что готовы отпустить игрока не менее чем за 40 миллионов.

Вице-президент «Крузейро» Педро Хунио заявил, что каждый день общается с «Зенитом» и агентами Жерсона о возможном переходе.

«Мы ведем переговоры с «Зенитом» уже несколько дней, и «Зенит» ведет себя очень уважительно. Обычно мы не разглашаем цифры, мы еще не достигли сделки. Предложения приходят и уходят, но мы ведем переговоры ежедневно.

Это сложные переговоры, он важный игрок для «Зенита», и все команды в Бразилии хотели его заполучить. Мы добились прогресса, каждый день – это как победа. Переговоры затянутся еще на несколько дней, но мы надеемся на их счастливое окончание», – сказал Хунио.

Внутри «Крузейро» расссчитывают, что желание Жерсона вернуться в Бразилию может помочь сделке. В клубе уверены, что нынешнее предложение представляет собой справедливую цену за 28-летнего игрока, который около шести месяцев назад стоил 25 миллионов евро.

Жерсон проводит отпуск в Бразилии. Он очень воодушевлен возможностью присоединиться к «Крузейро». Хавбек уже несколько раз общался с главным тренером Тите и осведомлен о всей программе развития клуба на предстоящие сезоны.

  • 28-летний Жерсон в этом сезоне провел за «Зенит» 15 матчей, забил 2 гола.
  • Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.

Источник: ESPN
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Крузейро Жерсон
andrei-sarap-yandex
1767768939
продать старого и купить молодых как МАНТУАН и *****
Ответить
Император Бомжей
1767769543
Игрок хочет уйти, деньги предлагают нормальные за него, почему бы не отпустить, ну или хотя бы на лето договориться за эти деньги, что б и сезон он доиграл и Зенит замену успел найти)))
Ответить
Цугундeр
1767769862
"..и холодильник Розенлев."
Ответить
andr45
1767771260
АРШАВИН «Жерсон — это доктор футбольных наук. Пара аспирантов ещё была на поле, а все остальные — студенты. «Zénite» угадал на 100%. »
Ответить
Спартaк
1767771532
бедолага вляпался в зенит и не знает как уже свалить с него
Ответить
