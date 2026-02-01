Агент Чернова оценил вариант с возвращением защитника в «Спартак»

Владимир Кузьмичев, представитель защитника Никиты Чернова, сказал, что ведет для игрока поиск нового клуба.

Сейчас он выступет за «Крылья Советов» на правах аренды из «Спартака».

– Контракт со «Спартаком» рассчитан до конца сезона. Можно ли утвердительно говорить, что Чернова в клубе летом не будет? Или возможны переговоры о новом контракте?

– Жизнь непредсказуемая штука, говорить со стопроцентной определенностью о каком‑то развитии событий сложновато. Тем не менее, исходя из позиции спортивного директора, прорабатываем варианты продолжения карьеры.

– «Крылья Советов» предлагали подписать полноценный контракт?

– В прессе это было озвучено, но пока ни с кем из руководства самарского клуба на эту тему не общались.

– Есть задача закрыть вопрос к какому‑то конкретному сроку? Или общение пойдет после завершения сезона?

– До окончания сезона ждать и надеяться, что в «Спартаке» будет другое мнение, точно не будем. В этом направлении работаем уже сейчас, если будет интересный вариант, тянуть не будем.