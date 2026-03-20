  • Быстров – о судействе: «ВАР в любую секунду может увидеть «черкаши», после зимы происходит вообще бредятина»

Быстров – о судействе: «ВАР в любую секунду может увидеть «черкаши», после зимы происходит вообще бредятина»

Сегодня, 08:39
4

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров объяснил, почему он перестал смотреть российский футбол.

– Какой смысл его смотреть, если сейчас все решают люди в желтом, которые бегают со свистком, и те, кто сидят в теплой ванне на ВАРе?!

– Современный российский футбол вызывает у вас отвращение?

– Ну ты хочешь посмотреть футбол, а судьи делают какую-то непонятную дичь. ВАР в любую секунду может увидеть какие-то «черкаши». После зимней паузы происходит вообще бредятина – я в 90-ых не помню, чтобы было такое судейство.

  • Ранее Быстров раскритиковал руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Милорада Мажича.
  • Он также высказался о пенальти, назначенном в пользу «Зенита» в ворота «Динамо Мх» в матче FONBET Кубка России.

Источник: «Спорт день за днём»
Россия. Премьер-лига Быстров Владимир
Комментарии (4)
СильныйМозг
1773986908
Все черкаши, давным давно слизал шляпа заполярная.
subbotaspartak
1773988059
Быстров с 1984, что он помнит о 90х..., пацан.
