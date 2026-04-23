  • Один агент Батракова опроверг слова другого о скаутах «ПСЖ» на матче «Локомотива»

Один агент Батракова опроверг слова другого о скаутах «ПСЖ» на матче «Локомотива»

Вчера, 20:40
5

Владимир Кузьмичев, агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, не подтвердил информацию, что за игрой его клиента накануне следили скауты «ПСЖ».

Ранее другой агент Батракова, Вадим Шпинев, заявил, что представители парижского клуба были на вчерашнем матче железнодорожников с «Зенитом» (0:0).

«Вадим неправильно сформулировал ответ. Он имел в виду, что скауты не только «ПСЖ», но и других клубов смотрят за игрой Леши.

То, что получилось так, что все поняли, что они на матче – это не соответствует действительности. Ни клубу, ни нам об этом не известно», – сказал Кузьмичев.

  • 20-летний Батраков в этом сезоне провел за «Локомотив» 33 матча, забил 17 голов и сделал 11 ассистов.
  • Срок его контракта с клубом рассчитан до середины 2029 года.
  • Transfermarkt оценивает стоимость в 25 миллионов евро.
  • Сообщалось, что на хавбека также претендует «Порту».

Еще по теме:
Орлов – об отъезде Батракова в Европу: «Он пока щупленький» 1
Скауты «ПСЖ» посетили матч «Локомотив» – «Зенит» 4
Галактионов ответил, почему пенальти в ворота «Зенита» бил Комличенко, а не Батраков 1
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Зенит Локомотив ПСЖ Батраков Алексей
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Бумбраш
1776966257
Сколько агентов у батракова?
Ответить
Foxitkuban
1776972806
Вчера видел, как две собаки стояли около миски с костями, и никто не ел. Не разобрались между собой. Не договорились.))
Ответить
Интерес
1776977305
Все врут и воруют.
Ответить
Император 1
1776980322
А кто-то в это верил
Ответить
Главные новости
«Балтика» попросила 4,5 миллиона за своего игрока у «Севильи»
08:59
Мбаппе не попал в топ-10 лучших французских игроков в истории
08:48
1
Сперцян сказал, «тащат» ли судьи «Краснодар» к чемпионству
08:30
7
Кубок Германии. Определился соперник «Баварии» по финалу
08:20
Поражение «Спартака», смена лидера в РПЛ, Евсеев опять матерится и другие новости
01:57
1
Мэддисон жестко прошелся по Гусеву: «Совсем поплыл»
01:43
7
«Матч ТВ» покажет три игры 27-го тура РПЛ
01:01
2
ВидеоНовый матерный перформанс Евсеева
00:06
9
Генич сделал важный вывод после матча «Спартак» – «Краснодар»
Вчера, 23:16
17
Реакция «Фратрии» на домашнее поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 23:09
16
Все новости
Все новости
Мэддисон жестко прошелся по Гусеву: «Совсем поплыл»
01:43
7
Мостовой оценил пенальти в ворота «Спартака» в матче против «Краснодара»
01:26
3
Егоров определил, какого игрока не хватает «Спартаку»
01:13
4
Тихонов увидел в матче «Спартак» – «Краснодар» «запредельное издевательство»
01:09
10
«Матч ТВ» покажет три игры 27-го тура РПЛ
01:01
2
Мусаев заявил о чемпионском характере «Краснодара» после победы над «Спартаком»
00:39
8
Директор «Спартака» по-джентльменски воспринял пенальти от «Краснодара»
00:31
Болельщики «Спартака» отреагировали на поражение от «Краснодара»
00:19
«Спартак» описал поражение от «Краснодара» одним прилагательным
00:12
2
ВидеоНовый матерный перформанс Евсеева
00:06
9
В «Спартаке» конкретно сформулировали задачу на остаток сезона
Вчера, 23:59
Игрок «Краснодара» увидел странность в пенальти в ворота «Спартака»
Вчера, 23:37
5
Генич сделал важный вывод после матча «Спартак» – «Краснодар»
Вчера, 23:16
17
Реакция «Фратрии» на домашнее поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 23:09
16
В «Спартаке» двумя словами описали проигранный матч «Краснодару»
Вчера, 22:55
3
Карседо отреагировал на поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 22:44
18
Мусаев прокомментировал волевую победу «Краснодара» над «Спартаком»
Вчера, 22:27
6
Реакция «Спартака» на спорный пенальти в пользу «Краснодара»
Вчера, 22:23
3
Николаев проанализировал странный пенальти в ворота «Спартака»
Вчера, 22:15
24
«Спартак» и ЦСКА лишились шансов на чемпионство
Вчера, 22:00
21
Экс-судья Федотов разобрал спорный пенальти в матче «Спартак» – «Краснодар»
Вчера, 21:57
15
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Краснодар»: голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:48
⚡️ РПЛ. «Краснодар» добыл волевую победу над «Спартаком» и вернул себе лидерство
Вчера, 21:48
273
РПЛ. «Балтика» сыграла вничью с «Ахматом» из-за автогола
Вчера, 21:41
5
Радимов – о пенальти в пользу «Краснодара»: «Честное слово, задолбали»
Вчера, 21:23
22
Орлов недоволен легионером «Зенита»: «Что вообще происходит?»
Вчера, 21:09
3
Видео«Спартак» забил «Краснодару» курьезный гол после вратарской ошибки
Вчера, 20:56
17
Один агент Батракова опроверг слова другого о скаутах «ПСЖ» на матче «Локомотива»
Вчера, 20:40
5
Все новости
