Один агент Батракова опроверг слова другого о скаутах «ПСЖ» на матче «Локомотива»

Владимир Кузьмичев, агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, не подтвердил информацию, что за игрой его клиента накануне следили скауты «ПСЖ».

Ранее другой агент Батракова, Вадим Шпинев, заявил, что представители парижского клуба были на вчерашнем матче железнодорожников с «Зенитом» (0:0).

«Вадим неправильно сформулировал ответ. Он имел в виду, что скауты не только «ПСЖ», но и других клубов смотрят за игрой Леши.

То, что получилось так, что все поняли, что они на матче – это не соответствует действительности. Ни клубу, ни нам об этом не известно», – сказал Кузьмичев.