Скауты «ПСЖ» посетили матч «Локомотив» – «Зенит»

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, рассказал, что матч 26-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:0) посетили скауты «ПСЖ».

«На матчах «Локомотива» присутствовали скауты «ПСЖ». Они были на игре сегодня», – сказал Шпинев.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» рассматривает вариант с подписанием Батракова.