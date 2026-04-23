Скауты «ПСЖ» посетили матч «Локомотив» – «Зенит»

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, рассказал, что матч 26-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:0) посетили скауты «ПСЖ».
«На матчах «Локомотива» присутствовали скауты «ПСЖ». Они были на игре сегодня», – сказал Шпинев.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» рассматривает вариант с подписанием Батракова.
- 20-летний россиянин в этом сезоне провел за «Локомотив» 33 матча, забил 17 голов и сделал 11 ассистов.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.
- Срок контракта Батракова с московским клубом рассчитан до конца 2029 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»