Батраков отказался ехать в чемпионат Португалии

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков не поедет в Португалию. Об этом сообщил его агент Владимир Кузьмичев.
«По Батракову с португальскими клубами мы не общаемся и не рассматриваем этот чемпионат в качестве следующего шага для Алексея. Если трансфер и будет, то в топ-5 европейских лиг.
Более того, отступные в контракте Батракова не распространяются на португальские клубы», – сказал Кузьмичев.
- 20-летний Батраков в этом сезоне провел за «Локомотив» 35 матчей, забил 17 голов, сделал 12 ассистов.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.
- Срок контракта хавбека с нынешним клубом рассчитан до середины 2029 года.
Источник: Sport24