Батраков отказался ехать в чемпионат Португалии

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков не поедет в Португалию. Об этом сообщил его агент Владимир Кузьмичев.

«По Батракову с португальскими клубами мы не общаемся и не рассматриваем этот чемпионат в качестве следующего шага для Алексея. Если трансфер и будет, то в топ-5 европейских лиг.

Более того, отступные в контракте Батракова не распространяются на португальские клубы», – сказал Кузьмичев.