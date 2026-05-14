Дуран покинул расположение «Зенита» в связи с личными обстоятельствами

Джон Дуран покинул расположение «Зенита».
«Руководство клуба и колумбийский нападающий согласовали отсутствие игрока в связи с личными обстоятельствами», – говорится в сообщении петербуруржцев.
О возвращении 22-летнего футболиста сине-бело-голубые объявят дополнительно.
- Дурана арендовали у «Аль-Насра» в феврале.
- В составе сине-бело-голубых форвард забил 2 гола в 9 играх – оба с пенальти.
- «Зениту» осталось провести один матч в этом сезоне – на выезде против «Ростова». Если 17 мая петербуржцы не проиграют, то станут чемпионами.
Источник: телеграм-канал «Зенита»